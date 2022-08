[WIDEO] W obecności premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Andrzeja Adamczyka otwarto obwodnicę Smolajn

To pierwsza ze stu obwodnic, których budowę zapowiedział rząd. W krajowym programie znalazło się pięć obwodnic na Warmii i Mazurach. Chodzi tu jeszcze o obwodnice Pisza, Szczytna, Gąsek oraz Olsztyna wraz z obwodnicą Dywit. Obwodnica Smolajn jest najkrótsza z tych pięciu, bo ma 1,76 km długości. Koszt budowy wyniósł 26 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to październik tego roku, ale już podczas symbolicznego wybicia łopaty w kwietniu ubiegłego roku, wykonawca zapowiadał, że będzie to wcześniej. I oddał drogę do użytku dwa miesiące przed terminem.