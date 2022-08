Kierowca okejki potrącił 60-latkę na rondzie w Olsztynie. Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło dziś około godz. 12:30 na rondzie na skrzyżowaniu placu Konstytucji 3 maja z ul. Kościuszki. Kierowca okejki jadąc lewym pasem potrącił 60-letnią kobietę, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.

Przejścia dla pieszych to szczególnie newralgiczne miejsca na drodze. W starciu z samochodem, lub co gorsza w tym przypadku z busem piesi nie mają żadnych szans. Do groźnej sytuacji doszło dziś na skrzyżowaniu placu Konstytucji 3 maja z ul. Kościuszki.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 61-letni kierowca osobowego busa do przewozu osób jadąc lewym pasem w kierunku ul. Dworcowej nie zachował należytej ostrożności i potrącił kobietę, która prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na skrzyżowaniu placu Konstytucji 3 Maja z ul. Kościuszki — mówi kom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie — Poszkodowaną okazała się 60-latka, która z urazem głowy trafiła do olsztyńskiego szpitala. Na szczęście, jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca busa w momencie zdarzenia przewoził pasażerów, żaden jednak nie odniósł żadnych obrażeń — dodaje kom. Prokopczyk.

Kierowca za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego stracił prawo jazdy. Wszyscy uczestnicy w momencie zdarzenia byli trzeźwi. Teraz 61-latek za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.

Karol Grosz