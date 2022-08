Dziś w nocy nad woj. warmińsko-mazurskim może pojawić się zorza polarna. Warto obserwować nocne niebo

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zwracają uwagę, że koronalne wyrzuty masy z 14 sierpnia mogą wywołać silną burzę geomagnetyczną klasy G3 w nocy z czwartek na piątek (18/19 sierpnia). W skrócie, burza geomagnetyczna to nagłe i intensywne zmiany magnetosfery, czyli pola magnetycznego Ziemi. Najczęściej są wywoływane podczas wyrzutów masy ze Słońca. Ich siłę określa się w skali, gdzie G1 to najsłabsze burze, zaś G5 - najsilniejsze. Dzisiejsza burza jest prognozowana na połowę tej skali.

— W związku z Koronalnymi Wyrzutami Masy ze Słońca (CME), z dnia 14 sierpnia, w czwartek 18 sierpnia możemy spodziewać się na Ziemi silnej burzy geomagnetycznej typu G3. Indeks Kp, czyli indeks oddający stan zaburzenia pola magnetycznego na Ziemi, może przyjąć wartość 7, a zorze polarne mogą pojawić się do 50 stopnia szerokości geograficznej, już dzisiejszej nocy. Ponadto przewiduje się burze typu G1 już dzisiaj oraz G2 pojutrze (piątek). Słońce znajduje się obecnie w 25. cyklu jedenastoletniej aktywności i takie zjawiska jak CME zdarzają się coraz częściej. Maksimum aktywności podczas obecnego cyklu Słońce osiągnie w połowie 2025 roku. Silne burze geomagnetyczne klasy G3 zdarzają się do 200 razy na cykl. Burza o maksymalnej wartości G5 (z indeksem Kp osiągającym wartość 9) zdarza się średnio do 4 razy na cykl — możemy przeczytać w mediach społecznościowych Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Czy w Olsztynie będzie widoczna zorza polarna?

Eksperci z Centrum Badań Kosmicznych PAN prognozują, że zorza polarna będzie widoczna do 50 stopnia szerokości geograficznej. Olsztyn jest położony na 53.78 stopniu, więc zdecydowanie znajduje się w granicach wyznaczonych przez PAN. Nieco większą szansę na zobaczenie zorzy polarnej mają jednak mieszkańcy Elbląga, który leży na 54.16 stopniu szerokości geograficznej.

Aby ujrzeć zorzę polarną na Warmii i Mazurach plazma musi dotrzeć w dużych ilościach i dużej gęstości, a pole magnetyczne musi mieć skierowanie południowe. Jeśli te wszystkie warunki się spełnią, na dzisiejszym niebie zobaczymy wspaniałą zorzę polarną.

Karol Grosz