Prosto z ulicy: Na Jarotach przewróciła się latarnia. Czytelnik: co jeśli ktoś by tam akurat przechodził?!

Do naszej redakcji napisał czytelnik, który zwrócił uwagę na przewróconą latarnię. Jego zdaniem słup przewrócił się przez zaniedbanie służb miejskich i mógł doprowadzić do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

— Przy skwerze Gen. Fildorfa-Nila na Jarotach przewróciła się lampa. Dół słupa skorodował najprawdopodobniej od obsikiwania przez psy. Stalowy słup runął na trawnik. Strach pomyśleć, co by było gdyby poleciał na przechodnia, zwłaszcza dziecko! — pisze oburzony czytelnik — Należy zapytać ile jeszcze jest w mieście takich potencjalnie śmiercionośnych słupów latarnianych. Czy ktoś sprawdza ich stan, aby nie doszło do nieszczęścia? Na zachowanie psów, a zwłaszcza właścicieli nie ma za bardzo wpływu. Proponuję więc montowanie plastikowych ekranów w dolnych częściach słupów narażonych na ciągle oblewanie agresywnym moczem — proponuje.

Okazuje się, że ZDZiT już zajął się uszkodzoną latarnią.

— Uszkodzona latarnia została zdemontowana w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godz. 12.30. Miejsce po zdemontowanej latarni zostało odpowiednio zabezpieczone.

Po otrzymaniu raportu od konserwatora oświetlenia ws. stanu technicznego latarni zostanie wystawione zlecenie na jej naprawę lub wymianę — mówi Michał Koronowski, rzecznik prasowy ZDZiT-u — Informuję, że konserwator wykonuje regularne przeglądy oświetlenia. Jeżeli stan techniczny, któregokolwiek elementu infrastruktury oświetleniowej zagraża bezpieczeństwu mieszkańców lub użytkowników pasa drogowego, sporządzany jest raport będący podstawą do wystawienia przez ZDZiT zlecenia na naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu oświetlenia — dodaje Koronowski.

kg