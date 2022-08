Czy mieszkańcy doczekają się remontu ul. Małeckiego w Olsztynie? Interweniuje radna

Ul. Małeckiego w Olsztynie to jedna z tych dróg, które są regularnie zalewane przy okazji większych opadów. Wszystko przez zagłębienia w asfalcie, w których gromadzi się nadmiar wody. Sprawę próbowała wyjaśnić radna Edyta Markowicz.

Problem z ul. Małeckiego w Olsztynie nie zaczął się wczoraj, jednak wraz z upływem czasu staje się coraz bardziej uciążliwy. Próbowała to zmienić radna Edyta Markowicz, która napisała do prezydenta pismo w tej sprawie.

— Ulica Małeckiego jest ulicą jednokierunkową, na której ruch jest bardzo intensywny. Szczególnie w okresie szkolnym stanowi drogę dojazdową do SP 13 i PM 19. Na wysokości bloków o numerach 1 i 6 ulica ta zapada się. W czasie deszczu powstają olbrzymie kałuże. Od paru dni powstała w chodniku głęboka wyrwa (jest aktualnie zabezpieczona taśmą) — pisze radna w interpelacji do prezydenta Piotra Grzymowicza — Obawiam się, że zapaść się może również jezdnia. Nadmieniam, że 3,4 lata temu prowadzone były w tym miejscu wykopy.

Poprawie bezpieczeństwa w pasie drogowym ulicy Małeckiego służyłaby wymiana nawierzchni na całej jej długości, o co wnioskuję — zaleca radna.

Pierwszy problem został już rozwiązany. Okazało się, że wspomniana wyrwa w chodniku jest spowodowana awarią gazociągu, jednak została już naprawiona. Zapadającą się ulicą ma zająć się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.

— Informuję, że Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie wystąpił do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie z prośbą o przeprowadzenie kontroli miejskich sieci podziemnych będących w administracji PWiK, w celu ustalenia przyczyny zapadającej się jezdni na ul. Małeckiego — odpisał prezydent Piotr Grzymowicz.

Generalnego remontu jednak nie będzie

— Jednocześnie informuję, że ze względu na brak wolnych środków i zaangażowanie w strategiczne dla miasta inwestycje, aktualnie nie ma możliwości

sfinansowania wnioskowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie nawierzchni na całej długości ul. Małeckiego — odpisał prezydent Grzymowicz.

I dodał: Pragnę także nadmienić, że zarówno ulice, jak i chodniki na terenie miasta są regularnie kontrolowane przez inspektorów ZDZiT, a w przypadku stwierdzenia w nawierzchni ubytków, zapadlisk itp., które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu, podejmowane są interwencje.