Imprezowy rozkład jazdy w Olsztynie i okolicach

Nie samymi dyskotekami człowiek żyje, dlatego przedstawiamy najciekawsze propozycje spędzenia weekendu w Olsztynie i okolicach! Czekają nas m.in. turniej rycerski, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry oraz... Festiwal Pierogów Świata. Ale to nie wszystko. Sprawdź, co się będzie działo! Przed nami dużo darmowych i ciekawych wydarzeń.

19-21 sierpnia

Festiwal Nauki i Sztuki Copernicus Open

Frombork

Już po raz trzeci końcówka wakacji we Fromborku wypełniona koncertami, spotkaniami, warsztatami i wystawami. Festiwal Nauki i Sztuki Copernicus Open to czas, w którym chcemy zwrócić uwagę na to, że wszechstronny naukowiec Mikołaj Kopernik najdłużej związany był właśnie z Fromborkiem. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a bezpłatne zaproszenia można pobrać na stronie www.bilety.muzeumfrombork.pl.



19-21 sierpnia

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

Lidzbark Warmiński

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry to kilkudniowy festiwal kabaretowy, którego głównym celem jest odkrywanie młodych, utalentowanych kabaretów. Każdego roku publiczność podziwia zmagania kabareciarzy w turnieju o „Złotą Szpilkę” oraz uczestniczy w koncertach gwiazd polskiego kabaretu i wielu imprezach towarzyszących festiwalowi. 43. edycję festiwalu rozpocznie Stand-Up’u, na którym wystąpią: Błażej Krajewski, Karol Modzelewski, Marta Łojek, Kamil Kozieł, prowadzenie: Arkadiusz Jaksa Jakszewicz. Ostatniego dnia imprezy wystąpią Kabaret HRABI i Czesław Jakubiec w spektaklu „Ariaci”. Bilety oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.lidzbarskidomkultury.pl



19 sierpnia

Nocny Maraton Filmowy w Bibliotece

Morąg

Stęskniliście się za Nocnymi Maratonami Filmowymi? W nocy z 19 na 20 sierpnia organizatorzy zapraszają na świetną zabawę przy wciągających filmach – będzie dużo akcji, wybuchów, humoru, przygód oraz… wirtualnej rzeczywistości! Maraton rozpocznie się o godz. 22:00 a zakończymy ok. godz. 4:30. Na uczestników w przerwach między seansami czekać będą hektolitry herbaty oraz najlepsze kanapki w mieście i popcorn. W maratonie mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 12 lat i mają pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Na maraton filmowy można się wpisać do 17.08.2022 r. (środa) w Czytelni dla Dorosłych. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy.

Regulamin i zgoda dostępne w bibliotece lub na www.bibliotekamorag.pl





19 i 20 sierpnia

„Moniuszko dzieciom” – wakacyjne koncerty edukacyjne

Olsztyn

Zbigniew Ciucias – skrzypce

Lech Grzegorzewski – skrzypce

Anna Perkowska – altówka

Ewa Parkasiewicz – wiolonczela

Pieśni i wyjątki z kwartetów smyczkowych Moniuszki.

Godz. 11:00, sala kameralna filharmonii.

Wstęp płatny



19-21 sierpnia

Festiwal Smaków Świata

Szczytno

Już 19-21 sierpnia na Placu Juranda w Szczytnie odbędzie się Festiwal Pierogów Świata. Na festiwalu spróbujesz gruzińskich pierogów chinkali, koreańskich pierogów mandu, wietnamskich hacao, hiszpańskich empanad, perskich bolani a także tradycyjnych polskich pierogów z mięsem.

Oprócz pierogów także Festiwal Smaków Świata smaki z Azji, Europy, aż po Amerykę! Azjatyckie zupy, belgijskie frytki, tureckie baklawy, polskie specjały z Podlasia i wiele, wiele innych!

Wstęp wolny



20 sierpnia

XXVII Festyn „Pszczoły i Miód”

Olsztyn, Stare Miasto

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynie organizuje XXVII Festyn „Pszczoły i miód”. Wydarzenie ma na celu promocję regionalnego pszczelarstwa oraz produktów pszczelich. Jednocześnie mieszkańcy miasta oraz turyści będą mieli możliwość zakupu produktów pszczelich pochodzących z lokalnych pasiek.

Podczas wydarzenia, oprócz możliwości zakupu produktów pszczelich bezpośrednio od naszych lokalnych pszczelarzy, przewidziany jest szereg atrakcji:

- możliwość podejrzenia pracy rodziny pszczelej w ulu demonstracyjnym,

- prezentacja prac pszczelarskich podczas pozyskiwania miodu razem z wirowaniem miodu (możliwość uczestnictwa w wymienionych pracach osób odwiedzających),

- degustacja świeżo odwirowanego miodu,

- prezentacja sprzętu pasiecznego użytkowanego w dawnych czasach i obecnie,

- prezentacja szeregu zastosowań wszystkich rodzajów produktów pszczelich a także produktów wytworzonych na ich bazie,

- promowanie produktów pszczelich, jako źródło wielu cennych witamin i minerałów.



20 sierpnia

II Warmiński Turniej Rycerski

Dobre Miasto, ul. Sowińskiego



11:00 - Kultura i zwyczaje średniowiecznej Warmii (Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście)

12:00 - Otwarcie turnieju,

12:00 - turnieje i atrakcje:,

- turniej 1v1 (miecz i tarcza)

- turniej 1v1 (miecz długi)

- turniej 3v3 (bohurt)

- turniej łuczniczy

- stanowisko kowala

- prezentacja obozowiska

- wybijanie monet

16:00 - pokaz ptaków drapieżnych,

17:00 - inscenizacja bitwy

20:00 - pokaz tańca z ogniem

dmuchańce, wata cukrowa i popcorn - za darmo, potrawy - nie tylko rodem ze średniowiecza i wiele innych atrakcji

https://www.facebook.com/events/1810550245945032 W programie:11:00 - Kultura i zwyczaje średniowiecznej Warmii (Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście)12:00 - Otwarcie turnieju,12:00 - turnieje i atrakcje:,- turniej 1v1 (miecz i tarcza)- turniej 1v1 (miecz długi)- turniej 3v3 (bohurt)- turniej łuczniczy- stanowisko kowala- prezentacja obozowiska- wybijanie monet16:00 - pokaz ptaków drapieżnych,17:00 - inscenizacja bitwy20:00 - pokaz tańca z ogniemdmuchańce, wata cukrowa i popcorn - za darmo, potrawy - nie tylko rodem ze średniowiecza i wiele innych atrakcji



20 sierpnia

Spektakl „Kłobukowe psoty”

CEiIK Olsztyn

Spektakl powstał i jest prezentowany w ramach projektu pt. „Kłobukowe psoty - artystyczne spotkania międzypokoleniowe” realizowanego z programu „Edukacja Kulturalna”, finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Godz. 13:30. Scenariusz i reżyseria: Anna Maria Kosik.

Wstęp wolny



20 sierpnia

Koncert Echo Serca „Od euforii do melancholii”

Galeria Usługa Olsztyn

W ramach cyklu „Sztuka i medycyna” zaprezentuje się olsztyński duet „Echo serca” czyli: Piotr Maksimiuk (gitara, wokal, harmonijka ustna) oraz Anna Śleszyńska-Górny (skrzypce elektryczne). Godz. 19.



20 sierpnia

Teatr Jaracza na zamkach gotyckich

Zamek Reszel



Spektakl „Lekarz na telefon”. Godz. 20.



21 sierpnia

Park Muz Współczesnych: Rustykalia - muza folku i rękodzieła

Olsztyn



12:00-14:00 Zrób to sam: domowe kiszonki, warsztaty familijne

12:30 O_Krąg: Haftowane kobiece portrety. Prowadząca: Ewa Cieniak (zapisy: animacja@mok.olsztyn.pl)

13:00 NIYDZIELA PO WARNIJSKU, warsztaty z podstaw gwary warmińskiej. Prowadzący: Łukasz Ruch

14:30-16:30 Piórka ze sznurka, makrama dla początkujących. Prowadzenie: Aneta Kawczyńska

15:00 PO WARNIJSKU: muzyka, taniec, zwyczaje, familijne warsztaty z folkloru warmińskiego. Prowadzący: Natalia Ciukszo, Waldemar Ciukszo

17:00 Marcin Rumiński: Rumun bajdurzy. Spektakl muzyczny nawiązujący do legend regionu Warmii i Mazur

Dodatkowo:

LEGENDY WARMIŃSKIE: GACH/WAKAR/CYFUS

Wystawa komiksu „Legendy warmińskie”

Godz. 12:00-18:00. Zajezdna trolejbusowa i okolice.

Wstęp wolny

https://www.facebook.com/events/380512784191415 Program wydarzenia:12:00-14:00 Zrób to sam: domowe kiszonki, warsztaty familijne12:30 O_Krąg: Haftowane kobiece portrety. Prowadząca: Ewa Cieniak (zapisy: animacja@mok.olsztyn.pl)13:00 NIYDZIELA PO WARNIJSKU, warsztaty z podstaw gwary warmińskiej. Prowadzący: Łukasz Ruch14:30-16:30 Piórka ze sznurka, makrama dla początkujących. Prowadzenie: Aneta Kawczyńska15:00 PO WARNIJSKU: muzyka, taniec, zwyczaje, familijne warsztaty z folkloru warmińskiego. Prowadzący: Natalia Ciukszo, Waldemar Ciukszo17:00 Marcin Rumiński: Rumun bajdurzy. Spektakl muzyczny nawiązujący do legend regionu Warmii i MazurDodatkowo:LEGENDY WARMIŃSKIE: GACH/WAKAR/CYFUSWystawa komiksu „Legendy warmińskie”Godz. 12:00-18:00. Zajezdna trolejbusowa i okolice.Wstęp wolny



21 sierpnia

Kultura w Parku

Nad jeziorkiem Mummel w Parku Jakubowo, Olsztyn



Wstęp wolny

https://www.facebook.com/events/802949874448097 Koncert Roland and Gipsy Kings Tribute. Godz. 18.Wstęp wolny

21 sierpnia

XLIV Olsztyńskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego

Olsztyn

Hanna Dys (organy)

Szymon Zawodny (saksofon)

Program koncertu:

• Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Fantasia super Komm heiliger Geist Herre Gott BWV 651

• Gabriel Fauré (1845-1924) – Pavana

• Louis Vierne (1870-1937) – Impromptu (24 Pièces de fantaisie)

• Nils Lindberg (1933-2022) – Visa Efter Torn Erik

• Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) – Allegro d-moll

• Denis Bédard (*1950) – Sonata for alto saxophone and organ:

- Invention

- Barcarolle

- Humoresque

Godz. 20:00, Bazylika konkatedralna św. Jakuba.

Wstęp wolny