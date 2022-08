Znaleziono kolejne martwe ryby. Niemcy w szoku

Mieszkańcy żalą się, że ryby potwornie śmierdzą. Najbliżej mieszkający nie otwierają już okien bo smród jest nie do wytrzymania. Powód śnięcia ryb nie jest na razie znany, ale to już kolejny zbiornik wodny, w którym zauważono martwe ryby.

W berlińskim jeziorze Klötzbecken zauważono tysiące śniętych i zdechłych ryb. Okoliczni mieszkańcy żalą się na dobiegający od nich smród.

O sprawie poinformował dziennik Berliner Morgenpost. Mieszkańcy dzielnicy Lübars zauważyli, że w znajdującym się w niej jeziorze Klötzbecken unoszą się tysiące śniętych ryb. „Jest naprawdę źle. Tam są naprawdę duże ryby, widziałam też szczupaka” – powiedziała dziennikarzom jedna z okolicznych mieszkanek. Niektóre ryby miały jeszcze się ruszać, ale było już za późno żeby im pomóc.

Dziennik informuje, że na miejscu była już policja, która jako możliwą przyczynę podaje przyduchę, czyli brak tlenu w wodzie z powodu upałów. Z pewnością śnięcie ryb w berlińskim jeziorze nie ma najmniejszego związku(być może oprócz przyczyny) z pomorem ryb w Odrze. Berlin leży w zlewni Łaby, i nie mogło dojść do wymieszania wód z Odry.

Berliner Morgenpost przypomniał przy okazji ostatnią katastrofę w niemieckiej Odrze. Od kilku dni rybacy wyławiają z rzeki tysiące martwych zwierząt, w tym duże, ważące po kilka kilogramów sumy. Na 80-kilometrowym odcinku Odry w Brandenburgii wyławianiem zajmuje się kilkaset osób, a przyczyny śnięcia ryb nadal nie są znane. Początkowo podejrzewano zatrucie rtęcią, ale polski rząd już wcześniej to wykluczył. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała we wtorek, że w badanych gatunkach ryb nie wykryto także metali ciężkich.

- Trwają badania w kierunku dioksyn. Dodatkowo Inspekcja Weterynaryjna koordynuje prowadzenie badań świeżych ryb w kierunku wykonania rozszerzonej autopsji, badań histopatologicznych oraz - jeśli możliwe - mikrobiologicznych i grzybów - powiedziała Moskwa.

Szefowa MKiŚ wskazała, że inny zakładany scenariusz dotyczy warunków naturalnych tj. niskiego poziomu wód, wysokiej temperatury, złych warunków tlenowych czy zwiększenia stężeń zanieczyszczeń, które występowały dotychczas w Odrze.

Wyniki laboratoriów z Polski i Niemiec nie potwierdziły doniesień o zatruciu wody rtęcią, a niemieccy naukowcy sugerują, że przyczyną śmierci ryb może być niezidentyfikowany jeszcze, toksyczny gatunek alg. Naukowcy z Instytutu Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego im. Leibniza w Berlinie uważają, że według obecnego stanu wiedzy jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna katastrofy. – To tłumaczyłoby wysoką zawartość tlenu pomimo wysokich temperatur – powiedział stacji RBB hydrobiolog

Pewnym potwierdzeniem tezy o naturalnych przyczynach śnięcia ryb w Odrze może być fakt, iż warunki pogodowe rzeczywiści sprzyjają rozwojowi alg, czego najlepszym dowodem jest zamknięcie z tego powodu plaż na Bałtyku Na części nadmorskiej plaży w Świnoujściu obowiązuje zakaz kąpieli. Dwa z czterech kąpielisk tj. Uznam i Uznam Wschód zostały zamknięte ze względu na zakwit sinic. Zakaz wejścia do wody obowiązuje do odwołania.