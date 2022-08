Olsztyn: Rosyjski pomnik w końcu zniknie z Olsztyna

To koniec Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o anulowaniu wpisu „szubienic” do rejestru zabytków. Kiedy to się stanie zajmie się nim IPN.

— 23 sierpnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie uchylenia, decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 maja 1993 r., wpisującej do rejestru zabytków województwa olsztyńskiego „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej” w Olsztynie — stwierdza Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

— Dostaliśmy takie pismo z ministerstwa — informację „Gazety Olsztyńskiej” potwierdza Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — Pismo będzie dopiero analizowane, więc nie mamy jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie — dodaje.

— To świetna informacja. Ten haniebny relikt komunistycznej przeszłości, który szpeci centrum Olsztyna, w końcu zniknie — stwierdza, nie kryjąc zadowolenia, Jerzy Szmit, działacz PiS i jeden z organizatorów akcji prowadzących do usunięcia pomnika.

— Cieszę się, że coś ruszyło w tej sprawie, choć trwa to bardzo długo. Mam nadzieję, że nic nie stanie na drodze do pozbycia się tego znaku hańby z miasta — mówi „Gazecie Olsztyńskiej” Wojciech Kozioł, wielokrotnie skazywany za wywieszanie na pomniku transparentów i haseł.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej na listę zabytków trafił w 1993 roku. Według pisma z ministerstwa miał być wpisany do rejestru zabytków z wadą prawną.

Co w praktyce oznacza anulowanie wpisu „szubienic” do rejestru zabytków? Pomnik nadal pozostaje we władaniu miasta. Nie podlega już jednak ochronie jako zabytek. I jego likwidacja nie wymaga przeniesienia go do muzeum. To miasto (przy udziale IPN) zdecyduje o jego dalszym losie.

Przypomnijmy. Olsztyńskie „szubienice” nie tylko są komunistycznym reliktem przeszłości, kiedy stawiano pomniki Armii Czerwonej w prawie w każdym mieście, ale stał się również zagrożeniem dla przechodniów. Pomalowany w antyrosyjskie hasła, z odpadającymi granitowymi płytami został w końcu odgrodzony płotem od reszty miasta.

Dwa miesiące temu Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę czasowego zajęcia pomnika. Powodem było odpadnięcie od podstawy dwóch płyt. Rozważano przeniesienie pomnika do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej lub jego wykreślenie z listy zabytków — o czym informowaliśmy.

Władze Olsztyna do tej pory nie zgadzały się na jego usunięcie, uważając, że wystarczy tablica z informacją o okolicznościach powstania pomnika. Teraz dalszy los monumentu będzie zależał tylko od nich.

— Mam nadzieję, że przywrócenie stanu faktycznego, to znaczy cofnięcie wpisu na listę zabytków, nie wydłuży procedury likwidacji pomnika — mówi Wojciech Kozioł. — Od dawna wiedziałem o tym wadliwym wpisie i możliwości anulowania go, ale to droga, która może pozwolić miastu na zachowanie komunistycznego pomnika w samym centrum Olsztyna — dodaje zaniepokojony.

Podobna sytuacja miała miejsce w estońskim mieście Narwie. W centrum tego miasta na cokole do niedawna stał sowiecki czołg. Władze miasta nie kwapiły się do jego usunięcia. Komunistyczny pomnik zniknął dopiero tydzień temu z nakazu władz państwowych.

— Rząd podjął decyzję o usunięciu pomników wojennych byłego reżimu, aby zapobiec mobilizowaniu większej wrogości w społeczeństwie i rozdrapywaniu starych ran — argumentowała premier Estonii Kaja Kallas, cytowana w rządowym komunikacie.

Stanisław Kryściński

Stanisław Kryściński