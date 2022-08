Cyrk Arena w Olsztynie i Bartągu już najbliższy weekend! Mamy dla was bilety

Cyrk Arena to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych cyrków w Polsce. Już w najbliższy weekend grupa wystąpi w Bartągu i w Olsztynie. Co ważne, pokazy odbędą się bez udziału zwierząt. Cyrkowcy tym samym przełamują stereotyp o męczeniu zwierząt podczas występów.

W pokazie zatytułowanym "Program Marzeń 2022" udział wezmą największe gwiazdy świata cyrku. Grupa obecnie jest podczas trasy po woj. warmińsko-mazurskim. Cyrkowcy wystąpili m.in w Piszu, Giżycku czy Kętrzynie.

W blisko 2 godzinnym widowisku jak zawsze fantastyczne numery, które zaprezentuje międzynarodowa grupa artystów: akrobacje na wrotkach, trapez kołowy, skoki na trampolinie, napowietrzne ewolucje na sztrabatach i linie pionowej, pole dance, ekwilibrystyka na wałkach i bardzo rzadko spotykane w cyrkach akrobacje na linie luźnej. Bawić będą jak w latach poprzednich Johnatan Fuublee i Łukasz Gołębiewski.

Co ważne, w cyrku nie występują zwierzęta. Grupa tym samym odcina się od stereotypów.

Pokaz w Bartągu odbędzie się w piątek 19 sierpnia obok kościoła przy ul. św. Jana o godz 17.

Pokaz w Olsztynie będzie się w sobotę 20 sierpnia na Pchlim Targu o godz. 17.

Mamy dla was bilety!

Aby je wygrać wystarczy napisać do nas maila na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl uwzględniając w nim informację, czy chcecie iść na spektakl do Olsztyna czy do Bartąga.

Mamy po 4 podwójne wejściówki do Bartąga i do Olsztyna. Dalsze instrukcje wyślemy wam we wiadomości zwrotnej. Maile przyjmujemy dziś (środa 17 sierpnia) do godz. 15:00.

Aktualizacja: Wszystkie bilety zostały rozdane! Wygranym gratulujemy, natomiast resztę zapraszamy do kolejnej zabawy.