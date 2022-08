18-latek bez prawa jazdy rozbił drogie BMW pod Olsztynem. Dwie osoby z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zostali wezwani do zdarzenia w miejscowości Platyny w gminie Olsztynek. Na miejscu zastali kompletnie rozbite BMW i dwóch nastolatków. Okazało się, że 18-letni kierowca odpowiedzialny za wypadek nie miał nawet prawa jazdy.

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie nastolatka na szczęście nie zakończyło się tragicznie. Drogie BMW zostało kompletnie rozbite a 18-latek i jego 19-letni kolega z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 18-letni kierujący BMW na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze, gdzie uderzył w przydrożne drzewo. Kierujący wraz z 19-letnim pasażerem, z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Sprawdzenie w systemach informatycznych wykazało, że 18-latek w ogóle nie powinien się znaleźć za kierownicą auta, gdyż nie miał do tego uprawnień. Ponadto mężczyźnie pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie. Trwa wyjaśnienie wszelkich okoliczności i przyczyn tego wypadku drogowego — informuje zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.