Niemcy: martwe ryby w kolejnej rzece.

Według informacji, wędkarze w piątek rano odkryli początkowo kilka martwych ryb w Soławie (niem.: Saale) poniżej jazu w Bernburgu. W ciągu weekendu lokalne stowarzyszenie wędkarzy odzyskało około 300 śniętych ryb. Liczbę martwych ryb szacuje się jednak na 3000.

- Saale to duża rzeka, "wędkarze najpierw wyciągnęli z niej tyle ryb, ile mogli" - powiedział rzecznik.

W związku z tym związek zakłada, że jeszcze więcej martwych ryb spłynęło rzeką.

Może mieć to związek z awarią w zakładzie przemysłowym - informuje portal niemiecki RND. W fabryce sody w zakładzie w Bernburgu doszło do pęknięcia rurociągu, przez który wydostała się solanka amoniakalna. Został on natychmiast wyłączony z eksploatacji, a wyciek solanki amoniakalnej został zatrzymany.

Z rzeki Saale pobrano próbki wody, które są obecnie analizowane. Związek wędkarzy Saksonii-Anhalt złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w prokuraturze.