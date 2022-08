Rozstała się z chłopakiem. Chciała "zrobić coś szalonego" w Galerii Warmińskiej. Została przyłapana

21-letnia kobieta po rozstaniu ze swoim chłopakiem chciała się rozerwać. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby poszła na koncert lub imprezę. Jej wybór padł jednak na... kradzież ubrań w Galerii Warmińskiej.

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży sklepowej w jednej z galerii handlowych. Na miejsce przybyli policjanci, którzy ze wstępnych ustaleń dowiedzieli się, że ochroniarz ujął mieszkankę Olsztyna, która chciała opuścić sklep ze skradzionym towarem, który był spakowany w torbie foliowej, a następnie całość była umieszczona w torbie materiałowej.

Bramki sklepu nie dały się oszukać i zadziałały błyskawicznie, uruchamiając alarm. Przedmiotem kradzieży były ubrania takie jak szlafrok, spódnica, sukienki, bluzki, bielizna, a nawet parasol. Towar został sprawdzony przez pracowników sklepu i powróci do ponownej sprzedaży.

21-latka tłumaczyła się, że chciała „zrobić coś szalonego” po rozstaniu z chłopakiem. Kobieta po obejrzeniu na stronach internetowych filmików o oszukaniu systemów alarmowych, stwierdziła, że postanowi to wypróbować.

Policjanci nie mogli zakończyć tego zdarzenia inaczej jak sporządzeniem dokumentacji do wniosku o ukaranie do sądu, ponieważ wartość skradzionego towaru, łącznie przekroczyła 500 zł, co kwalifikuje zdarzenie jako przestępstwo.