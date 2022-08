Wypadek na jeziorze Ukiel. Zderzyły się dwa skutery wodne. Sternicy nie potrafili wyjaśnić jak doszło do kolizji

Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch skuterów wodnych doszło na Jeziorze Ukiel. Do szpitala trafił 23-letni mężczyzna. Okazało się, że drugi z uczestników nie miał wymaganych uprawnień, aby wsiąść za stery skutera wodnego. Mężczyzna został ukarany surowym mandatem.

Wczoraj (poniedziałek 15 sierpnia) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu dwóch skuterów wodnych na Jeziorze Ukiel, w skutek którego jedna osoba trafiła do szpitala. Jest to 23-letni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Drugim ze skuterów kierował 21-letni mężczyzna. Obaj nie potrafili jednoznacznie wskazać w jaki sposób doszło do zdarzenia na wodzie. Badanie wykazało, że byli trzeźwi. Natomiast okazało się, że 21-latek nie posiadał wymaganych uprawnień, aby wsiąść za kierownicę skutera wodnego.

Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w kwocie 500 złotych. Trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności i przyczyn zdarzenia, do którego doszło na Jeziorze Ukiel. Przedmiotem policyjnego postępowania będzie również ustalenie, czy drugi z uczestników miał wymagane uprawnienia do kierowania skuterem wodnym.



Policjanci przypominają, że odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku na wodzie jest dokładnie taka sama jak za spowodowanie zdarzenia na lądzie. W tym przypadku kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.