Pozytywnie o Olsztynie: Komunikacja miejska w Olsztynie jest doskonale przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Kolejna pozytywna informacja o olsztyńskich tramwajach. Oprócz tego, że są najszybsze i najnowocześniejsze w Polsce, to jeszcze są doskonale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przekonała się o tym pani Zenobia, która wybrała się na zakupy do Galerii Warmińskiej.

Kolejna pochwała do olsztyńskich tramwajów, a w tym przypadku jednego z motorniczych. Pani Zenobia, która na co dzień nie mieszka w Olsztynie, wybrała się w odwiedziny do swoich wnuków, którzy przebywają w olsztyńskim hospicjum i poruszają się na wózkach inwalidzkich. Rodzina postanowiła pojechać na „shopping”, a jako środek transportu wybrała tramwaj. Kobieta była zaskoczona i wzruszona życzliwością, jaką okazał jej motorniczy z tramwaju.

— Byłam bardzo wzruszona obsługą pana, który kierował naszym tramwajem. Wszystko, co robił, aby ułatwić nam podróż, robił z uśmiechem i jeszcze nam życzył miłego dnia na koniec. Byłam wzruszona jego zachowaniem i chciałabym mu podziękować za jego wspaniałe, ludzkie podejście dla osób niepełnosprawnych — mówi pani Zenobia.

Zarówno olsztyńskie tramwaje, jak i autobusy są doskonale przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Wszystkie linie są obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi i posiadają urządzenia głośnomówiące do zapowiedzi dźwiękowych i tekstowych. Mają także oznaczenia i miejsca dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, oraz dla osób z małymi dziećmi (wózki).

Na stronie MPK możemy przeczytać, że:

Wszystkie eksploatowane przez MPK Olsztyn autobusy wyposażone są:

- w rampę uchylną ułatwiającą wejście osobom niepełnosprawnym oraz matkom z wózkami dziecięcymi;

- w wewnętrzny system głosowej zapowiedzi przystanków;

- w głosowy system informacji na zewnątrz pojazdu o numerze linii i kierunku jazdy;

- w przyciski „STOP”.

76 autobusów i wszystkie tramwaje posiadają przyciski do otwierania drzwi oznaczone alfabetem Braille’a.

Karol Grosz