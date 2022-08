List od czytelnika: Wstydzę się za przystanki autobusowe w Olsztynie

Zdaniem naszego czytelnika na przystankach zalega mnóstwo niedopałków od papierosów, butelek i innych śmieci.

— Na co dzień nie korzystam z autobusów miejskich, jednak ostatnio przyjechali do mnie goście. Stwierdziliśmy, że skoro nie wejdziemy do jednego samochodu, to skorzystamy z autobusu miejskiego. Czekając z nimi na przystanku prawie spaliłem się ze wstydu. Wszędzie bród! Pety, butelki, śmieci... a szyby są umazane sprejem albo jakąś farbą? Dlaczego miasto nic z tym nie robi? — pisze nasz zdenerwowany czytelnik.

Postanowiliśmy sprawdzić jak często Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie sprząta wiaty przystankowe.

— Przystanki oczyszczane są trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki do godz. 7.00. Przystanki mogą być oczyszczane również interwencyjnie. Żeby zgłosić taką potrzebę należy zadzwonić do Dyżurnego Miasta całodobowo lub do ZDZiT w godzinach pracy urzędu — tłumaczy Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.