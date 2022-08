Tragiczny finał wakacji w powiecie olsztyńskim. Turysta utonął w jeziorze Pluszne

Do tragicznego wypadku na jeziorze Pluszne (gmina Stawiguda, powiat olsztyński) doszło w sobotę 13 sierpnia. Z relacji świadków i wstępnych ustaleń wynika, że 47-letni turysta wypłynął na jezioro Pluszne na desce SUP, stracił równowagę i wpadł do wody. Jego ciało strażacy znaleźli w niedzielę.