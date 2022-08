Mieszkańcy Olsztyna coraz chętniej kupują samochody elektryczne

Według danych Licznika Elektromobilności, dokumentu opracowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego o Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, na koniec lipca 2022 roku w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 881 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze siedem miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk, tj. o 44 procent więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Pod koniec lipca 2022 roku po polskich drogach jeździły 50 679 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta odpowiadały za 49 procent (24 748 szt.) tej części floty pojazdów, a pozostałą część (51procent) stanowiły hybrydy – 25 931 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 2202 sztuk. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 14 967 sztuk., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 419 222 sztuk. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 770 sztuk.

— Obserwując rejestracje nowych i używanych pojazdów bateryjnych i hybryd widać, że oprócz 40 procentowego wzrostu ilości tych pojazdów zmienia się również proporcja. O ile bowiem rok temu zdecydowanie więcej było rejestrowanych hybryd plug-in, o tyle w ciągu siedmiu miesięcy tego roku zarejestrowano więcej pojazdów bateryjnych. Warto również podkreślić, że rośnie liczba elektrycznych motocykli i skuterów. Te ostatnie stanowią już znaczącą część sprzedaży, choć dla osób indywidualnych nie ma żadnych dopłat, czy programów wspierających — mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Do daje jednak, że używanie elektrycznych skuterów w mieście jest na tyle komfortowe, że "bronią się same".

A jak te statystyki mają się do Olsztyna? Otóż w połowie 2021 roku liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych na terenie Olsztyna wynosiła 108 sztuk - 81 samochodów osobowych, 4 ciężarowe, 20 motorowerów i 3 motocykle (dane nie uwzględniają pojazdów napędem hybrydowym). Z kolei według danych z początku sierpnia 2022 roku liczna aktywnych pojazdów elektrycznych ogółem wynosiła 213 (samochody osobowe - 161; samochody ciężarowe - 7; motorowery - 36; motocykle - 6; inne - 3).

Można się spodziewać, że samochodów o napędzie elektrycznym może przybywać, zwłaszcza, że do ich zakupów zachęcać mogą przywileje, jakie mają kierowcy „elektryków”. To m.in. możliwość jazdy buspasami, co przyspiesza poruszanie się po mieście i omijanie korków oraz darmowe parkowanie, co daje niebagatelne oszczędności, zwłaszcza w miejscach pracy bez pracowniczego parkingu.

Warto też wspomnieć, że Olsztyn w zestawieniu liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych uplasował się na szóstej pozycji, wyprzedzając m.in. takie miasta jak Łódź, Wrocław, Szczecin czy Gdynię. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 103 punktów, które zawierają 313 pojedynczych gniazd.

— Nieco gorszą wiadomością jest spadająca liczba rejestracji elektrycznych autobusów. Oby był to stan przejściowy a nie trend wynikający z szukania oszczędności m.in. w tym obszarze przez samorządy. Warto dodać, że na zakup elektrycznych autobusów zostały przeznaczone środki z KPO i mamy nadzieję, że niebawem pieniądze na ten cel zostaną wypłacone. Optymizmem napawają również rozpoczęte działania na rzecz uproszczenia procedur dopuszczenia stacji ładowania, bo to przełoży się na szybsze pojawianie się nowych punktów. A od dobrej sieci ładowania zależy sukces elektromobilności — podkreśla prezes Faryś.

Tymczasem władze Kętrzyna właśnie szykują się do wprowadzenia na ulice miasta właśnie autobusów elektrycznych. Co więcej, mają one wozić pasażerów za darmo.

Jak zapowiedział tamtejszy magistrat, Rozpoczęły się prace zmierzające do reorganizacji komunikacji zbiorowej w mieście. Zmiany te wiążą się z uruchomieniem bezpłatnych przejazdów autobusami elektrycznymi od 2023 roku.

„Pod koniec tego roku do Kętrzyna mają przyjechać 4 autobusy marki Yutong. Nowe kętrzyńskie autobusy będą koloru biało-niebieskiego. Ich długość to ok. 10 metrów, zasięg dzienny do 400 kilometrów, a cena łączna około 9 mln złotych. 6,5 mln samorząd pozyskał na ten cel z Unii Europejskiej”- czytamy w komunikacie.