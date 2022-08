Olsztyn to miasto czerwonych świateł. ZDZiT uruchamia kolejną sygnalizację świetlną

Od poniedziałku (8 sierpnia) na skrzyżowaniu Jagiellońskiej z Borową sygnalizacja świetlna będzie pracować od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-20:00 w trybie trójkolorowym, natomiast w nocy i weekendy będzie wyłączana – wtedy pulsować będzie tylko żółty kolor.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu tych ulic nie jest niczym nowym. Infrastruktura powstała ponad cztery lata temu, na mocy umowy miasta z deweloperem, który nieopodal zbudował osiedle mieszkaniowe. Jednak przez ten czas olsztyńscy drogowcy nie widzieli potrzeby uruchamiania sygnalizatora, więc przez cztery lata był nieużywany. Przełom w sprawie nastąpił w lipcu, kiedy to sygnalizator zaczął działać. Drogowcy swoją decyzję tłumaczyli skargami spływającymi do nich ze strony mieszkańców osiedli przy ul. Borowej. Problem tamtejszych mieszkańców związany był z budową ronda w Dywitach. Część kierowców, zamiast stać w wielokilometrowych korkach na wyjeździe od strony al. Wojska Polskiego, wybierało wyjazd z Olsztyna od strony ul. Jagiellońskiej, dlatego ruch w tamtym rejonie w ciągu ostatnich miesięcy znacznie się zwiększył i stąd decyzja drogowców o odpaleniu świateł.

Miasto czerwonych świateł

Bo tak przez wielu kierowców nazywany jest Olsztyn. Temat funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w mieście cyklicznie wraca przy okazji zmian w organizacji ruchu. Kierowcy zwracają uwagę chociażby na rondo Bema czy ul. Sikorskiego, czyli miejsca, w których sygnalizacja świetlna bywa uciążliwa szczególnie w godzinach szczytu. Na stronie gazetaolsztynska.pl przeprowadziliśmy sondę, w której 60 proc. użytkowników opowiedziało się za wyłączaniem sygnalizacji świetlnej w weekendy na ulicach, gdzie jest mniejszy ruch. 22 proc. uważa, że wszystkie sygnalizatory powinny zostać wyłączone, natomiast 18 proc. jest zdania, że wszystkie światła powinny działać normalnie przez 7 dni w tygodniu.

Sygnalizacją w Olsztynie steruje ITS

ITS (Intelligent Transportation System) to system sterujący pracą sygnalizacji świetlnej. W skrócie polega on na tym, że w tramwajach, autobusach i na skrzyżowaniach zamontowane są czujniki, które rejestrują czas, w jakim przemieszczają się pojazdy komunikacji miejskiej. Przykładowo jeśli autobus jest spóźniony w stosunku do rozkładu jazdy, to ITS automatycznie włącza dla niego zielone światło. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej jak również samych pasażerów. Skarżą się na niego jednak kierowcy.

Zdaniem radnych

— Moim zdaniem najlepiej jest najpierw przeanalizować temat, dopiero później podejmować jakieś decyzje — mówi radny Tomasz Głażewski. — Jeśli chodzi natomiast o mnie jako kierowcę, to mam wrażenie, że nasi drogowcy bardzo upodobali sobie uruchamianie sygnalizacji świetlnej wszędzie, gdzie się da. Nie chodzi tu o przytyk, ale proste ułatwienie życia. Jeśli jakieś skrzyżowanie jest na tyle dobrze zorganizowane, że nie potrzebuje sygnalizacji świetlnej, to lepiej, jakby została ona wyłączona. Dzięki inwestycji tramwajowej zacząłem się poważnie zastanawiać nad organizacją „minirond” wszędzie tam, gdzie można nimi zastąpić klasyczne sygnalizatory. Ruch po nich odbywa się płynnej i są bezpiecznie, bo znacznie spowalniają ruch kierowców. Wszystko jednak powinno być najpierw porządnie przeanalizowane, później podejmujmy decyzje — podsumowuje radny.

— Swego czasu olsztyńscy drogowcy chcieli za wszelką cenę zrobić z Olsztyna miasto w 100 procentach bezkolizyjne — zauważa radny Paweł Klonowski. — Jakieś dwa, może trzy lata temu wycofali się z tego pomysłu, żeby upłynnić ruch w miejscu i ciągle słyszeliśmy o stłuczkach na skrzyżowaniach. Mi osobiście, jako kierowcy, który znaczą część swojej przygody za kierownicą spędza na jeździe po Olsztynie, dużo lepiej się jeździ, gdy światła są wyłączone. Nie mówię tu o dużych skrzyżowaniach, takich jak te przy Galerii Warmińskiej, ale o tych mniejszych, gdzie ruch nie jest liczony w tysiącach samochodów dziennie. Co do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Borową, to nie widzę tu wielkiej potrzeby uruchamiania sygnalizatorów. Raczej jestem zwolennikiem rozwiązań, które nie wykorzystują sygnalizacji świetlnej. Wystarczy spojrzeć na nasz ITS, który często bardziej przeszkadza niż pomaga — mówi radny Paweł Klonowski.

Karol Grosz