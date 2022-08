Muzułmańska fatwa dopadła pisarza. Fanatyk z nożem w ręku zaatakował Salmana Rushdiego

75-letni Rushdie, brytyjski pisarz urodzony w Indiach, który w ostatnich latach mieszkał w Nowym Jorku, miał wygłosić ok. godz. 11 rano wykład w Chautauqua Institution, w stanie Nowy Jork. Przed rozpoczęciem wykładu został zaatakowany przez mężczyznę, który został zidentyfikowany jako 24-letni Hadi Matar z Fairview w New Jersey. Napastnik został aresztowany.



Salman Rushdie to prozaik urodzony w muzułmańskiej rodzinie indyjskiej od czternastego roku życia mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował w Cambridge.

Międzynarodowy sukces przyniosła mu powieść "Dzieci północy" (1981). Książka zyskała najwyższe uznanie krytyki i otrzymała Nagrodę Bookera, lecz wywołała również skandal polityczny wskutek ostrej reakcji Indiry Gandhi, niepochlebnie tam sportretowanej. Kolejna powieść "Wstyd" (1983) ukazywała w ironicznym świetle dyktaturę pakistańską, atakując jej politykę, która prowadzi do zniewolenia narodu.

W 1988 r. ukazała się kolejna powieść-rzeka "Szatańskie wersety" Książka ta ściągnęła na autora, jak również wszystkie osób zaangażowane w publikację klątwę ajatollaha Chomeiniego. Klątwa połączona z wyrokiem śmierci, jak również nagrodą finansową rozpętała kampanię nienawiści do pisarza wśród wyznawców islamu.

Tłumacz książki na język japoński, Hitoshi Igarashi, został zamordowany, włoski tłumacz Ettore Capriola ledwo uszedł z życiem, gdy zaatakowano go we własnym mieszkaniu w Mediolanie. Norweski wydawca również ledwo uniknął śmierci - oddano do niego trzy strzały przed jego domem w Oslo.

Rushdie od premiery swojej książki ukrywa się i znajduje się pod ochroną policji. W 2012 r. ajatollah Hassan Sanei podniósł nagrodę za głowę pisarza z 2,8 mln do 3,3 mln dolarów.