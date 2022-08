Chciał zabić brata, kopał go i bił. Rozpoczął się proces mężczyzny ze Szczytna oskarżonego o zabójstwo brata

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Szczytnie 21 czerwca bieżącego roku skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi S. oskarżonemu o zabójstwo swojego brata.

Do zdarzenia miało dojść 6 listopada ubiegłego roku na terenie jednej z posesji w Szczytnie. Według ustaleń śledczych, Tomasz S., działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia swojego brata, miał zadać mu liczne, o znacznej sile, uderzenia rękoma i kopnięcia nogami w głowę. Następnie oskarżony miał wywlec z mieszkania nieprzytomnego i krwawiącego brata i pozostawić go w niskiej temperaturze na zewnątrz przed wejściem do budynku, gdzie nastąpił zgon mężczyzny.

Pokrzywdzony zmarł w wyniku utraty krwi z obrażeń głowy oraz wychłodzenia organizmu. Obaj mężczyźni przed tym tragicznym zdarzeniem mieli spożywać alkohol.

Proces Tomasza S. rozpoczął się 12 sierpnia 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień, wobec tego Sąd odczytał jego wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego. Tomasz S., odpowiadając na pytania Sądu, przyznał się jedynie do pobicia brata, ale nie do dokonania jego zabójstwa.

Tego dnia Sąd rozpoczął także przesłuchania świadków oraz odebrał w drodze wideokonferencji ustne uzupełniające opinie od biegłych psychiatrów i psychologa.

Sąd odroczył rozprawę w tej sprawie do 25 października 2022 r. na godz. 9.15