Wiceminister MZ: prognozujemy, że kolejnej fali możemy spodziewać się w listopadzie, a nawet w grudniu

Minionej doby badania potwierdziły 4321 zakażeń koronawirusem, w tym 727 ponownych. Zmarło 20 osób z COVID-19 – poinformowano w czwartek na stronach rządowych. Wykonano 12 268 testów w kierunku SARS-CoV-2. Tydzień temu, 4 sierpnia, badania potwierdziły 4481 zakażeń koronawirusem, w tym 748 ponownych. Zmarło 20 osób z COVID-19.

Łącznie – jak podano w czwartek – od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 109 621 przypadków. Zmarło 116 737 osób z COVID-19.

"Zakażeń nie jest dużo. Od kilku dni widzimy pewne wyhamowanie, czyli nie ma przyrostów tydzień do tygodnia, a nawet w czwartek był ujemny wskaźnik" - powiedział w czwartek w TVP Info wiceszef resortu zdrowia. Wspomniał, że jeszcze kilka tygodni temu zakażeń przyrastało o 60-80 proc. tydzień do tygodnia. "To przekłada się na mniejszą ilość hospitalizacji chorych na COVID-19" - zwrócił uwagę Kraska.

Poinformował, że dane ze szpitali pokazują, iż hospitalizacji jest coraz krótsza. "Nie trwa, jak w poprzednich falach, średnio 2 tygodnie, ale siedem dni a nawet krócej. Także zdecydowanie mniejsza jest ilość podawanego tlenu. Intensywność objawów klinicznych jest także zdecydowanie mniejsza" - powiedział wiceszef MZ.

Przekazał, że "współczynnik reprodukcji wirusa, czyli wskaźnik R - jest blisko jedności - wynosi 1,08". "To pokazuje, że wirus jest już w odwrocie" - wyjaśnił wiceminister zdrowia.

Pytany o termin kolejnej fali COVID-19, Kraska powiedział, że pracownie, które wcześniej wykonywały dla MZ prognozy, obecnie bardzo ostrożnie do tego podchodzą. "Mamy inny wariant wirusa i jest inna odporność społeczeństwa, ponieważ blisko 90 proc. obywateli miało kontakt z wirusem i ma już pewną ilość przeciwciał" - wyjaśnił

Pytany, kiedy będzie kolejna fala zakażeń, powiedział, że prognozy sugerowały, iż będzie pod koniec września lub na początku października. "Natomiast zgodnie z danymi, które otrzymujemy, prognozujemy, że kolejnej fali możemy spodziewać się w listopadzie, a nawet w grudniu" - powiedział Kraska. Jak zaznaczył, "nikt, kto przez całą pandemię prowadził badania, nie może dziś powiedzieć, że tak faktycznie będzie". (PAP)

