Tłumy zwiedzających i kupony rabatowe

W dniach 6-8 sierpnia odbył się Piknik Rodzinny podczas Dni Otwartych osiedla Aurora. Była to doskonała okazja, żeby wejść do budynku, który będzie oddany w ręce nowych mieszkańców już po wakacjach. Zwiedzający zwracali szczególną uwagę na szerokość klatek schodowych, wysokość mieszkań oraz szerokie panoramiczne okna.

— Jestem zachwycona mieszkaniami. Wszystkie pomieszczenia są przemyślane i funkcjonalne. Wchodząc do mieszkania, czuje się przestrzeń. Ale najbardziej zaskoczyła mnie korzystna cena. Jest niższa niż u innych deweloperów!

Ippon Group podjął współpracę z wiodącymi firmami z branży wyposażenia wnętrz, które zaprezentowały się w czasie Pikniku Rodzinnego. Na mieszkańców osiedla Aurora czekają specjalne pakiety korzyści od takich firm jak m.in.: OBI, Leroy Merlin, Porta czy Media Expert. — Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta. Nasi mieszkańcy po zakupie mieszkania otrzymują korzystne rabaty na materiały budowlane i na wyposażenie swojego nowego mieszkania. Współpracujemy tylko z największymi firmami w Polsce i w regionie. Cała lista naszych partnerów jest dostępna na stronie internetowej Anna Bocian, Prezes Zarządu. Deweloperpodjął współpracę z wiodącymi firmami z branży wyposażenia wnętrz, które zaprezentowały się w czasie Pikniku Rodzinnego. Na mieszkańców osiedla Aurora czekają specjalne pakiety korzyści od takich firm jak m.in.: OBI, Leroy Merlin, Porta czy Media Expert. — Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta. Nasi mieszkańcy po zakupie mieszkania otrzymują korzystne rabaty na materiały budowlane i na wyposażenie swojego nowego mieszkania. Współpracujemy tylko z największymi firmami w Polsce i w regionie. Cała lista naszych partnerów jest dostępna na stronie internetowej www.aurora.olsztyn.pl — zapewnia, Prezes Zarządu.

W czasie Pikniku Rodzinnego dzieci mogły skorzystać z wielu przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji. Castorama zorganizowała warsztaty z majsterkowania, Leroy Merlin uczyło dzieci jak sadzić kwiaty, a przedszkole Norlandia zapewniło zabawy i gry edukacyjne. Nie mogło oczywiście zabraknąć także lodów, balonów, trampoliny i maskotek, rozdawanych przez hipermarket OBI. Dzieci chętnie uczestniczyły w festiwalu baniek mydlanych, a rodzice mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami z branży budowlanej i wyposażenia wnętrz. — Zainteresowanie było tak ogromne, że nie udało nam się obsłużyć wszystkich klientów i podjęliśmy decyzję o wydłużeniu akcji promocyjnej komórka lokatorska za 1 zł do końca sierpnia. Tych, którym nie udało się dotrzeć, zapraszamy do biura sprzedaży by odebrać kupon rabatowy — mówi Anna Bocian.

Wydarzenie przyciągnęło tłumy osób zainteresowanych zakupem mieszkania. — Szukam osiedla, które będzie bezpieczne dla moich dzieci. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Osiedle jest ogrodzone, monitorowane, z kilkoma placami zabaw. Widziałam jak dzieci jeżdżą na hulajnogach i rowerach, bawią się w piaskownicy i biegają po chodnikach.

— Z mężem szybko podjęliśmy decyzję i zarezerwowaliśmy mieszkanie na trzecim piętrze. Dodatkowo otrzymaliśmy komórkę lokatorską za jedyne 1 zł! — opowiada Pani Katarzyna.

Już we wrześniu deweloper Ippon Group oddaje do użytkowania kolejne mieszkania w budynku Luna. W sprzedaży pozostało kilka ostatnich mieszkań dostępnych od ręki w konkurencyjnych cenach. — Osiedle Aurora plasuje się w czołówce 10 najlepszych osiedli w Polsce. Zostało wyróżnione ze względu na wysoką jakość wykonania, standard premium oraz udogodnienia dla mieszkańców. W trakcie budowy są już dwa ostatnie budynki. Dostępne są mieszkania od 2 do 5 pokoi w bardzo korzystnych cenach przy wysokim standardzie — tłumaczy Piotr Hałacz, Wiceprezes Zarządu.

Deweloper Ippon Group utrzymuje gwarancję poziomu cen. Mieszkania dostępne są już od 7.200 zł/m2. W szerokiej ofercie mieszkań każdy znajdzie coś dla siebie. Dostępne są zarówno mieszkania z aneksem kuchennym oraz balkonem, jak i apartamenty z jedynymi w mieście ogrodami zimowymi. Na parterze można wybrać lokale z ogródkiem, a na 6. piętrze apartamenty z tarasami z widokiem na największy park miejski w Olsztynie.

Kontakt: Biuro Sprzedaży: ul. Barcza 50, Olsztyn (teren osiedla Aurora)

Godziny otwarcia: od 8.00 do 18.00 (poniedziałek-piątek)

tel. 724 222 323 / 609 884 219, e-mail: mieszkania@aurora.olsztyn.pl