Ustawa o ekonomii społecznej czeka na podpis Prezydenta

To już ostatnia prosta. Sejm rozpatrzył poprawki senackie do ustawy o ekonomii społecznej, która ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem. To przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, ubogie. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.