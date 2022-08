Dobre wieści dla milionów Polaków. Płaca minimalna ma być na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Chcemy, by płaca minimalna była na poziomie co najmniej 50 proc. przeciętnej płacy już na stałe. Jesteśmy w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o relacje przeciętnego wynagrodzenia do płacy minimalnej — powiedział PAP wiceszef MRiPS Stanisław Szwed.

Wiceminister był pytany w czwartek w Studiu PAP o propozycję rządu w sprawie płacy minimalnej i o to, czy zajdą w niej jakieś zmiany.

"Ostateczną decyzję w sprawie płacy minimalnej podejmie Rada Ministrów do 15 września. My zaproponowaliśmy dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej — to wynika też z ustawy o płacy minimalnej, że jeżeli inflacja jest powyżej 5 proc., to waloryzacja płacy minimalnej powinna być dwukrotna. Od 1 stycznia zaproponowaliśmy kwotę 3384 zł i od 1 lipca 3450 zł, czyli średnio rocznie to będzie 3416 zł" — powiedział wiceszef MRiPS Stanisław Szwed.



Wiceminister podkreślił, że zaproponowano też "wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie minimalnym 20 proc. i taki przelicznik, który jest stosowany przy wzroście wynagrodzeń, połączony z PKB".

- Te propozycje przedłożyliśmy partnerom społecznym. Pracodawcy przyjęli nasze rozwiązania, związkowcy chcieli trochę więcej. Tu jest ta kontrowersja, co jest dość naturalne, bo zazwyczaj związki zawodowe chcą trochę więcej, choć zdarzało się za naszych rządów, że przebiliśmy ofertę związkową, bo w ostatnich latach płaca minimalna wzrastała dosyć mocno - wskazał.

Przypomniał, że propozycja ws. płacy minimalnej została przyjęta przez Radę Dialogu Społecznego, trafi na Radę Ministrów. - Rada Ministrów nie może obniżyć już tej propozycji, ale może ją podwyższyć. Tak że ostateczną decyzję będziemy znali 15 września - powtórzył.

Pytany, czy są plany, aby tryb podwójnej podwyżki płacy minimalnej pozostał na stałe, wiceminister Szwed powiedział, że "raczej nie".

"Tu chcemy cały czas utrzymać to, co wprowadziliśmy za naszych rządów, żeby płaca minimalna była na poziomie co najmniej 50 proc. przeciętnej płacy w kraju. Utrzymanie tego poziomu jest zgodne ze standardami europejskimi i jesteśmy w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o relacje przeciętnego wynagrodzenia do płacy minimalnej. Oczywiście, jeślibyśmy porównywali płacę minimalną w innych państwach, to ona relatywnie w niektórych państwach jest niższa — w tych dawnych państwach, które później wchodziły do UE (...), ale w wielu państwach jest wyższa. Procentowo mamy dobry poziom — to jest na poziomie 51 proc. przeciętnego wynagrodzenia w tej chwili" — poinformował.



Dopytywany, czy w takim razie w roku 2024 nie będzie podwójnej podwyżki płacy minimalnej, odpowiedział: jeżeli inflacja nadal będzie tak wysoka, to taka sytuacja też może być.

Z uwagi na wysoką inflację rząd zakłada również wyższe waloryzacje rent i emerytur. Kilka dni temu(we wtorek) minister Szwed zapytany, na antenie TVP Info, o przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur, odpowiedział:

– Przyszłoroczna waloryzacja zapowiada się rekordowo, bo niestety mamy też wysoką inflację – powiedział. Dopytywany o wielkość waloryzacji stwierdził: – Myślę, że jednak to będzie dwucyfrowa waloryzacja. Oczywiście my dopiero prognozujemy w tej chwili. Ta prognoza jest średnioroczna, ale patrząc jednak dzisiaj na wskaźniki inflacji trzeba założyć, że przyszłoroczna też może być dwucyfrowa.