Akcja policji przed długim weekendem sierpniowym. W piątek więcej patroli na drogach

Tegoroczny długi weekend sierpniowy przypada od 12 do 15 sierpnia. Policjanci spodziewają się, że na drogach – szczególnie w piątek i poniedziałek – ruch może być większy niż zazwyczaj. Dlatego też należy spodziewać się większej liczby patroli i policyjnych kontroli. Każdego dnia służbę na drogach regionu w tym czasie będzie pełniło 160 policjantów drogówki.

Już w piątek policjanci w całym kraju przeprowadzą działania „Prędkość”. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu przez cały weekend czuwać będą również policyjne Grupy SPEED. Ich głównym zadaniem jest ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz niebezpiecznych wykroczeń, w tym przekraczania dopuszczalnej prędkości.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierowców obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Ujawnianie wykroczeń związanych z prędkością jest istotnym zadaniem europejskich służb policji drogowej.

W ubiegłym roku w trakcie długiego sierpniowego weekendu na drogach Warmii i Mazur doszło do 16 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych. Policjanci byli wzywani do 190 kolizji, a w trakcie prowadzonych kontroli wyeliminowali z ruchu drogowego 49 jego nietrzeźwych uczestników.

Pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo naszych pasażerów. Zadbajmy o odpowiednie wyposażenie naszego auta, jego sprawność techniczną i o to, by za jego kierownicę wsiadały wyłącznie osoby bezwzględnie trzeźwe i wypoczęte, posiadające wymaganą wiedzę i umiejętności, a co za tym idzie, odpowiednio przygotowane do podróży.

Policyjne działania nie ograniczą się jedynie do dróg. Policjanci służby prewencyjnej będą także zabezpieczać miejsca, w których organizowane są uroczystości związane z obchodzonym w tym czasie świętem, a także miejsca organizacji imprez rozrywkowych.

Policyjni wodniacy natomiast będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających na obszarach przywodnych i korzystających z różnego rodzaju sprzętów pływających. Funkcjonariusze będą reagować na wszelkie przypadki łamania prawa, będą kontrolować trzeźwość sterników, a także stan wyposażenia jednostek pływających. Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa skutecznie przyczyni się do tego, że sierpniowy długi weekend będzie bezpiecznym weekendem.