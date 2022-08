146 polskich strażaków pomoże gasić pożary we Francji

Minister spraw wewnętrznych i administracji polecił komendantowi głównemu PSP przygotowanie grupy strażaków, która pomoże w gaszeniu pożarów na południu Francji. Do akcji zostanie skierowanych w sumie 146 strażaków i 49 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Grupa strażaków pomoże w gaszeniu pożarów we Francji. To odpowiedź na francuską prośbę do społeczności międzynarodowej, która została skierowana za pośrednictwem mechanizmu wspólnotowego UE. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Polska grupa ratownicza składa się ze strażaków z województw: zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Strażacy po sformowaniu grupy jeszcze wyruszą do Francji w czwartek (11 sierpnia).

Centrum Operacyjne Międzyresortowego Zarządzania Kryzysowego Francji (COGIC) przekazało informację, że spaleniu uległo już ponad 700 ha powierzchni leśnej, a 3 tys. osób zostało ewakuowanych.