Pozytywnie o Olsztynie: Nowe umiejętności, lepsze życie. Szesnaście uchodźczyń z Ukrainy ukończyło kurs kulinarny

Dwumiesięczny kurs „Like a Chef” dla uchodźczyń z Ukrainy ma umożliwić im zdobycie pracy i ułożenie sobie życia w Polsce. Oprócz części teoretycznej i praktycznej kurs obejmował także naukę języka polskiego z naciskiem na słownictwo dotyczące gastronomii.

Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu (w sumie 160 godzin), a prowadziło je trzech doświadczonych kucharzy: Przemysław Hulewski, szef kuchni Kuźni Społecznej, Mateusz Soćko, szef kuchni w restauracji Słodko & Wytrawnie oraz Maciej Maciejewski.

— Był to kurs wdrożeniowy do zawodu kucharza. Dziewczyny zaczęły od wiedzy teoretycznej, czyli poznały całą teorię przepisów i funkcjonowania na kuchni. Następnie przeszliśmy do części praktycznej. Panie poznały produkty, mięsa, ryby, warzywa. Uczestniczki przygotowywały od przystawek, po dania główne, kończąc na deserach — mówi Przemysław Hulewski, szef kuchni Kuźni Społecznej. — Większość naszych uczestniczek nie miało wcześniej styczności z kuchnią profesjonalną. Po tym jak chłonęły wiedzę widać, że są to osoby z zamiłowaniem do gotowania.

Dużym ułatwieniem dla kursantek było zapewnienie fachowej opieki ich dzieciom. Mogły więc bez obaw poświęcić się zdobywaniu wiedzy.

Dla nas to szansa

W części teoretycznej kursu uczestniczki uczyły się m.in. podstaw systemu HACCP w gastronomii, zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także pierwszej pomocy. Zapoznały się również z filozofią zero waste oraz kwestiami dotyczącymi racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w kuchni.

Część praktyczna obejmowała przyrządzanie różnych typów mięs, ryb i warzyw, przygotowywanie zup, wywarów, sosów, marynat oraz robienie śniadań standardowych, wegetariańskich i wegańskich.

Nauka obejmowała różne techniki kulinarne: gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie, grillowanie, konfitowanie czy sous vide. Panie poznały też sztukę tworzenia znakomitych deserów i dekorowania dań.

— Możemy tutaj wszystkiego dotknąć, spróbować, co sprawia, że rozumiemy, jak potrawa powinna smakować i wyglądać. Dla nas to możliwość rozpoczęcia życia od nowa, bo zajęcia dają nam wiedzę i doświadczenie, które przydadzą się w poszukiwaniu pracy — mówi Julia Rohowa, która do Olsztyna przyjechała z Kijowa.

A inna uczestniczka kursu dodaje: — Na początku byłam bardzo zdenerwowana, jednak poznałam tu wspaniałych ludzi, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą. Teoria to jedno, a praktyka to drugie. W czasie praktyk mogłyśmy skorzystać z przeróżnych produktów i nauczyć się gotować podstawowych potraw, jak i tych ekskluzywnych, np. ośmiorniczek. Planuję zostać póki co w Polsce i szukać pracy właśnie w tym zawodzie — deklaruje.

Zmiana planów

Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie, zwraca uwagę, że wraz z początkiem wojny organizacja skupiła się na pomocy doraźnej. Przekazywała żywność, produkty pierwszej potrzeby, zorganizowała zakwaterowanie, ale potem zmieniły się priorytety.

— Na początku wojny pytaliśmy uchodźców, jakie mają plany. Zdecydowana większość mówiła, że chce wrócić do domu, bo wojna szybko się skończy. Wkrótce minie jednak pół roku od jej wybuchu i część tych osób zmienia perspektywę, deklarując, że chce zostać w Polsce i rozpocząć tu pracę — mówi Marek Borowski. — Organizacja kursu z firmą Electrolux to nasza odpowiedź na te potrzeby, bo dajemy nie tylko możliwość nabycia kwalifikacji w zawodzie kucharza, ale także uczymy języka branżowego, przydatnego w komunikacji w przyszłej pracy — wyjaśnia prezes Banku Żywności.

To im pomoże

Szkolenie zostało sfinansowane przez Electrolux Food Foundation w ramach programu „Like a Chef”.

— Uruchomiony pod koniec 2017 roku projekt przyczynia się do realizacji celu, którym dla Electrolux Food Foundation jest edukacja i przeszkolenie ponad 12 tysięcy osób na całym świecie do 2030 roku — mówi Dominika Kosman, rzeczniczka programu. — Kiedy wybuchła wojna, zdaliśmy sobie sprawę, że nadszedł czas, aby uruchomić edycję dla ukraińskich uchodźców. Naszym głównym celem jest umożliwienie uczestniczkom kursu rozpoczęcia nowego życia w nowym kraju. Chcemy im pomóc w nauce gotowania i nauce języka polskiego, tak aby po ukończeniu kursu miały niezbędne umiejętności, potrzebne do znalezienia pracy, co pomoże im zatroszczyć się o siebie i swoje rodziny.

Dodatkowo uczestniczki kursu wzięły udział w kilkugodzinnym wykładzie, podczas którego Anna Podlaska, dyrektor zarządzająca agencji rekrutacyjnej Stalwart Manacus, opowiedziała m.in. o tym, jak i gdzie szukać pracy, jak przygotować CV i list motywacyjny, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę, co należy wiedzieć o podatkach, jakie są możliwości założenia własnego biznesu w Polsce.

Podczas wielkiego finału projektu odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez kursantki. Widać było, że zaproszeni na finał goście: przedstawiciele samorządów i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, byli nimi zachwyceni.