Goście z Chateauroux odwiedzili stolicę Warmii i Mazur

Andre Audebert jest wieloletnim przyjacielem Polski i Olsztyna. Należy do stowarzyszenia France Pologne, był przewodniczącym partnerstwa miast Nidzica-Ste Gemme Buzancais. Teraz działa w komitecie partnerstwa miast Chateauroux-Olsztyn.

— Przyjechaliśmy tu kilka dni temu — mówi Andre Audebert, któremu towarzyszą podczas pobytu w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach żona i córka. — Chcemy pokazać córce uroki i piękno Warmii i Mazur. Mamy nadzieję, że postpandemiczna sytuacja, zarówno społeczna, jak i kulturalna, szybko się zmieni.

Państwo Audebert są od lat bardzo zaangażowani w wymianę partnerską Chateauroux z Olsztynem. Współprzygotowują programy wizyt olsztyńskich delegacji, promują także stolicę Warmii i Mazur w swoim mieście.

— Bardzo się cieszę z Państwa wizyty w Olsztynie — powiedział prezydent Piotr Grzymowicz. — Nie mam wątpliwości, że pobyt w naszym mieście i regionie będzie dobrze spędzonym czasem. Jednocześnie bardzo dziękuję Państwu za wieloletnią pracę na rzecz partnerstwa naszych miast. Zapraszam jednocześnie na przyszłoroczne obchody roku Mikołaja Kopernika i 550. rocznicy jego urodzin.

Współpraca między Olsztynem a Chateauroux trwa od 1991 roku. To jedno z najdłuższych partnerstw stolicy Warmii i Mazur. Medycyna, kultura, oświata, sport - to tylko niektóre z dziedzin, w zakresie których współdziałają oba miasta. Pod koniec poprzedniego roku oraz na początku obecnego we Francji oraz w Polsce organizowane były obchody 30-lecia podpisania porozumienia pomiędzy oboma samorządami.

Chateauroux położone jest o dwie godziny jazdy na południe od Paryża. Powstało w X wieku, więc jest o kilkaset lat starsze od Olsztyna. Zamieszkuje w nim ok. 50 tys. osób. Wśród słynnych osób, które urodziły się w Chateauroux jest aktor Gerard Depardieu.