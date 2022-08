Olsztyn: Nieczynna fontanna w Parku Jakubowo ma zostać pojutrze wyremontowana. Problem w tym, że póki co tam nic się nie dzieje

Park Jakubowo to bez wątpienia perełka Olsztyna, a na pewno osiedli położonych za torami. To popularne miejsce spacerowe mieszkańców okolicznych bloków, które służby olsztyniakom od lat. Niestety, jedna z atrakcji, fontanna nieopodal Pomnika Wolności Ojczyzny została jakiś czas temu zniszczona. Udało nam się dowiedzieć, kiedy ponownie zostanie uruchomiona.

Powodem wyłączenia fontanny były akty wandalizmu, które są prawdziwą zmorą parku Jakubowo. Opisywaliśmy już m.in zniszczone kosze na śmieci czy ławki. Taki sam los spotkał fontannę, która od kilku tygodni nie działa. Sprawą zainteresowała się radna Edyta Markowicz, która napisała interpelację do prezydenta Piotra Grzymowicza.

— Niewątpliwą atrakcją była dotąd ciekawie zaprojektowana fontanna, która obok waloru dekoracyjnego pełniła istotną rolę w realizacji rekreacyjnej funkcji miasta. Tworzyła klimat do relaksu dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów, szczególnie w upalne dni. Była, bo niestety w tym roku nie funkcjonuje. Biorąc pod uwagę prośby mieszkańców, jak i rolę, jaką pełni to miejsce zarówno w Ich życiu, jak i w kalendarzu imprez Olsztyna, wnoszę o uruchomienie fontanny oraz informację, co było powodem jej wyłączenia — pisała radna Markowicz.

Okazało się, że władze miasta podjęły już odpowiednie kroki w kierunku naprawy fontanny.

— Uprzejmie informuję, że powodem wyłączenia fontanny były akty wandalizmu,

które spowodowały uszkodzenia zarówno płyt granitowych, jak również instalacji

wodnej i elektrycznej — tłumaczy prezydent Piotr Grzymowicz — Informuję, że parce związane z naprawą instalacji wodnej i elektrycznej zostały już wykonane, natomiast wymianę uszkodzonych płyt zaplanowano do dnia 12 sierpnia 2022 roku. Funkcjonowanie fontanny zostanie przywrócone niezwłocznie po zrealizowaniu wszystkich prac naprawczych — dodaje prezydent.

Postanowiliśmy dziś (środa 10 sierpnia) sprawdzić jak idą prace przy fontannie. Nasz fotoreporter Zbigniew Woźniak nie zastał na miejscu pracujących robotników. Nie widać również śladów rozpoczęcia jakichkolwiek prac. Ale nie załamujmy się, zostały jeszcze dwa dni!

Karol Grosz