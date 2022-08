Zwiedzaj Olsztyn z aplikacją BABU i zgarniaj nagrody

Mobilna aplikacja Duszka BABU nagradza za odwiedzanie miejsc. Zachęca tym samym by wyjść z domu i aktywnie spędzić czas, odkrywając ciekawe miejsca w Olsztynie, ale i nie tylko.

BABUapka to pierwsza w Polsce charytatywna aplikacja, której zadaniem jest premiowanie użytkowników za aktywność i zdrowy tryb życia. Wykonywane za jej pośrednictwem proste zadania generują wirtualne monety, które użytkownik może wymienić na nagrody lub przekazać ich równowartość fundacji na pomoc oddziałom noworodka w polskich szpitalach. Ponadto aplikacja wskazuje również sklepy, gdzie zakupić można zdrowe produkty Duszka BABU dla dzieci, ze sprzedaży których całkowite zyski przekazywane są również na wcześniej wspomniany cel. Fundacja w aplikacji chce promować wszystko, co zdrowe i cenne szczególnie dla dzieci oraz rodziców.

Po ściągnięciu bezpłatnej BABUapki, zobaczymy na jej mapie oznaczone przez miasto Olsztyn lokalizacje, w których umieszczone zostały wirtualne monety Duszka BABU. Żeby je otrzymać wystarczy odwiedzić wybraną lokalizację i dokonać ich zebrania. O możliwości jego rozpoczęcia poinformuje nas aplikacja, przenosząc nas do rozszerzonej rzeczywistości (AR), w której będziemy musieli odnaleźć wspomnianą monetę. Gdy już to zrobimy jej "zebranie", będzie polegało na prostym uderzeniu palcem w wyświetlacz telefonu. Zebrane w ten sposób wirtualne monety będziemy mogli zamienić na nagrody w aplikacji lub przekazać na rzecz fundacji, decyzja należy do nas. Wśród nagród znajdują się vouchery oraz karty podarunkowe do najbardziej znanych sklepów internetowych oraz platform streamingowych takich jak się m.in. Netflix, Spotify, Steam, Google Play, Allegro, Zalando czy Empik.

Duszek BABU to postać stworzona przez fundację Pomaganie Jest Trendy w 2016 roku. Wspiera jej działania edukacyjne i towarzyszy fundacji za każdym razem, gdy ta przychodzi z pomocą najmłodszym w polskich szpitalach. Dziś BABU stał się dziecięcym idolem, za sprawą swoich piosenek i bajek edukacyjnych, które niezmiennie od lat cieszą się ogromną popularnością, zajmując najwyższe miejsca na listach przebojów. Do drużyny BABU dołączyło już ponad 200 znanych osób, które wspierają jego działalność.