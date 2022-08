Masakra w katolickim kościele w Nigerii. Ujęto podejrzanych

Do zamachu w kościele katolickim pod wezwaniem św. Franciszka w mieście Owo w stanie Ondo (południowo-zachodnia Nigeria) doszło 5 czerwca. Zebrani w świątyni wierni zostali zaatakowani przez napastników uzbrojonych w karabinki AK-47 oraz wyposażonych w materiały wybuchowe. Jak podawały władze, w ataku 40 osób zginęło, a 87 odniosło obrażenia. Wśród ofiar były kobiety i dzieci.



Z atakiem powiązane jest prawdopodobnie Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP). To pierwszy atak przeprowadzony przez tę fundamentalistyczną organizację w relatywnie spokojnym jak dotąd południowo-zachodnim regionie Nigerii. Wcześniej przeprowadziła ona wiele ataków w północno-wschodniej i północno-zachodniej części kraju, ale ostatni akt terroryzmu budzi obawy, że organizacja rozszerza swoją działalność.

Zamach wpisał się w krwawy krajobraz przemocy w Nigerii. Na początku czerwca uzbrojone gangi zastrzeliły 32 osoby w stanie Kaduna na północy kraju.

Władze Nigerii walczą z islamistycznym powstaniem na północnym wschodzie kraju, gdzie działa inna islamska bojówka Boko Haram, oraz uzbrojonymi gangami, które - głównie na północnym zachodzie - dokonują ataków oraz porwań dla okupu. Na południowym zachodzie Nigerii ataki na miejsca kultu były dotąd rzadkością.

Boko Haram-oficjalnie Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad – zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstremistyczna powstała w Nigerii, domagająca się wprowadzenia szariatu we wszystkich 36 stanach Nigerii (obecnie szariat jest oficjalnym prawem w północnych stanach z przeważającą populacją wyznawców islamu) i zakazania zachodniej oświaty; odrzuca także udział w wyborach. Nazwa bywa interpretowana jako „Książki to grzech”, „Zakazać zachodniej oświaty”, „Nowoczesne wychowanie to grzech” albo „Zwodzenie przez przytaczanie fałszywych faktów to grzech”.

Nigeria, według Open Doors, znajduje się na siódmym miejscu pod względem prześladowań chrześcijan.