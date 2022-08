Koniec wakacji, Rosjanie wieją z Krymu!

Na rosyjskim lotnisku wojskowym w miejscowości Nowofedoriwka na okupowanym przez Rosjan i należącym do Ukrainy Krymie doszło do serii wybuchów; spłonął magazyn z amunicją i pas startowy – podały we wtorek sieci społecznościowe, a za nimi ukraińskie media.

Choć wśród turystów nie ma ofiar śmiertelnych oraz rannych, wypoczywający na Krymie turyści uciekli w popłochu po wybuchach.



Filmy na których zarejestrowano wybuchy oprócz spanikowanych turystów pokazują, że nie doszło tam do przypadkowego zaprószenia ognia, lecz raczej zorganizowanego działania zbrojnego-nie był to jeden wybuch lecz minimum dwa oddalone znacznie od siebie



Jak dotąd żadna ze stron nie potwierdziła iż zniszczenie lotniska na Krymie było wynikiem działań wojennych, a ukraińskie ministerstwo obrony zakpiło wręcz z Rosjan swoja publikacją na na Facebooku:

Jeżeli chodzi o pożar na terytorium lotniska „Saki” w pobliżu Nowofedoriwki na tymczasowo okupowanym przez Rosję Krymie. Ukraińskie ministerstwo obrony nie może ustalić przyczyn pożaru, lecz po raz kolejny przypomina o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych i o tym, że palenie tytoniu może odbywać się jedynie w wyznaczonych miejscach.

Pewne światło na te wydarzenia rzuca jednakże publikacja dziennika „New York Times”, który napisał, powołując się na anonimowe źródło w ukraińskim wojsku, że za wybuchami stoją Siły Zbrojne Ukrainy, które do wykonania tej operacji użyły wyłącznie ukraińskiego sprzętu.

To podkreślanie, że użyto wyłącznie ukraińskiego sprzętu jak również fakt, że Nowofedoriwka znajduje się ok 200 km od najbliższych pozycji ukraińskich(linia frontu w obwodzie chersońskim) nie pozostawia raczej wątpliwości- jeśli to nie były działania oddziałów specjalnych to prawdopodobnie użyto pocisków balistycznych M57 Army Tactical Missile System (ATACMS) o zasięgu ponad 300 km wystrzeliwanych z systemów rakietowych HIMARS