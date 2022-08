Policjant z Olsztyna pomaga przy tragicznym wypadku autokaru w Chorwacji

Młodszy aspirant Patryk Chmarycz to jedyny policjant z województwa warmińsko-mazurskiego, który aktualnie pełni służbę w Chorwacji. Do jego zadań należy ustalanie tożsamości pasażerów, kontakt z najbliższymi i pomoc chorwackim służbom.

W sobotę nad ranem na północ od Zagrebia doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Do zdarzenia doszło ok. godz. 5:40, autobus z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie.

Chorwacja to popularny kierunek wśród polskich turystów, dlatego corocznie służbę tam pełni kilku funkcjonariuszy z Polski. W te wakacje oddelegowanych do tego zadania zostało dziesięciu policjantów i dwie policjantki.

W tej grupie znalazł się mł. asp. Patryk Chmarycz, który na co dzień pełni służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze nie pojechali tam z uwagi na tragiczny wypadek. Zostali oddelegowani do służby jeszcze na początku lipca.