Wiceminister zdrowia: państwo będzie finansowało szczepienia na grypę

"Od 1 września takie szczepienie będzie można wykonać w aptekach, jak również w podstawowej opiece zdrowotnej i innych podmiotach leczniczych, które zgłoszą do Narodowego Funduszu Zdrowia możliwość rozliczenia finansowego świadczenia zdrowotnego" - powiedział minister.

Miłkowski poinformował, że świadczenie to wzrosło z 17 zł do 21,83 zł za szczepienie. "Każdy, kto się zgłosi do apteki, która będzie szczepiła, będzie mógł to rozliczyć z NFZ" - zaznaczył.

Zaznaczył, że część producentów deklaruje, że będą elastyczni na polskim rynku. Podkreślił, że na wstępie będzie zabezpieczonych 2 mln szczepionek. "Jeśli będzie większe zapotrzebowanie to część firm to zapotrzebowanie pokryje" - podkreślił.

"Państwo będzie finansowało poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia szczepienia na grypę w aptekach i w podmiotach leczniczych" - przekazał. (PAP)