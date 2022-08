Nie żyje Olivia Newton-John. John Travolta pożegnał partnerkę z musicalu "Grease"

Informacje o śmierci aktorki przekazał jej mąż John Easterling. Olivia Newton-John zmarła w wieku 73 lat po walce z nowotworem.

— Olivia Newton-John zmarła dziś rano na swoim ranczu w południowej Kalifornii, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności rodziny w tym bardzo trudnym czasie — napisał John Easterling w mediach społecznościowych.

Olivia Newton-John była znaną piosenkarką i aktorką. Po raz pierwszy szersza publiczność usłyszała o niej w 1971 roku, gdy wydała piosenkę „It Not for You”, a dwa lata później „Let Me Be There”. Kolejny był wielki przebój „Have You Never Been Mellow”.

Największą popularność zyskała dzięki roli w musicalu "Grease". Jej partnerem był wtedy legendarny John Travolta.

John Travolta opublikował w swoich mediach społecznościowych archiwalny kadr z filmu z podpisem "Moja najdroższa Olivio, uczyniłaś całe nasze życie o wiele lepszym. Twój wpływ był niesamowity. Tak bardzo cię kocham. Zobaczymy się na końcu drogi i znów wszyscy będziemy razem. Twój od pierwszej chwili, gdy cię zobaczyłem i na zawsze! Twój Danny, twój John!"

Relacja Johna Travolty i Olivii Newton-John znacznie wykraczała poza filmowe kadry. Prywatnie byli przyjaciółmi i wspierali się w trudnych momentach, jak chociażby przy okazji śmierci żony Johna w 2020 roku.