Tysiące pierogów w Biesowie

Od kilkunastu lat w tej niewielkiej miejscowości na Warmii ma miejsce prawdziwa uczta dla podniebienia, łącząca tradycję, kulturę i świetną zabawę. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Janusz Radziszewski – radny Powiatu Olsztyńskiego oraz wieloletni sołtys Sołectwa Biesowo. Wspólnie z Radą Sołecką, mieszkańcami Biesowa, a także samorządami Biskupca i Powiatu Olsztyńskiego tworzą niepowtarzalny klimat znany na całą Polskę – Warmińską Ucztę Pierogową.

- Kuchnia regionalna jest jednym z elementów, który wyróżnia Warmię. I mam na myśli nie tylko dzyndzałki warmińskie, ale też inne typowe dla tych terenów potrawy. Samorząd powiatowy z radością włącza się więc w organizację Warmińskiej Uczty Pierogowej, która promuje nasze kulturowe dziedzictwo niematerialne. Zachęcam mieszkańców Warmii i Mazur i przebywających tu turystów – przyjedźcie do Biesowa, spróbujcie pierogów i zabierzcie smakowite wspomnienie do swoich domów. Ja też tu będę i zamierzam skosztować wszystkich rodzajów pierogów – deklaruje Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Przygotowania do wydarzenia rozpoczynają się już kilka miesięcy wcześniej. Każdego roku na uczestników uczty czeka kilkadziesiąt tysięcy pierogów o różnym farszu. Począwszy od tych tradycyjnych z mięsem, kapustą i grzybami, twarogiem czy jagodami, po te rzadziej spotykane, czyli z sarniną, kurkami, szpinakiem, boczkiem czy wątróbką. Fantazja gospodyń z sołectw gminy Biskupiec jest w tej materii olbrzymia, a co ważne – wszystkie pierogi to wyrób domowej roboty.

Rok 2022 jest wyjątkowy dla organizatorów Warmińskiej Uczty Pierogowej w Biesowie. – Po raz 15 organizujemy najsmaczniejszą imprezę w całym województwie. Ten jubileusz jest świadectwem ciężkiej i wytężonej pracy wielu osób. To zatem okazja do podziękowań, podsumowań i podwójnej zabawy, gdyż wydarzenie to odbędzie się także w ramach jubileuszu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która też świętuje swoje 15-lecie. Tradycyjnie odbędzie się kiermasz pierogów i konkursy na najsmaczniejsze pierogi, nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, stoisk z różnościami oraz solidnej dawki muzyki – zapowiada Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca.

Na scenie wystąpią lokalne zespoły: Innamorati, Węgojska Strużka, Warmińska Kuźnia, a także Fires, Shine, Adaśko. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast zespół VOX. Uroczystość poprzedzi msza św. w kościele św. Mikołaja i św. Antoniego w Biesowie o godz. 13, a od godz. 14 zapraszamy na podniebną ucztę o wielu smakach. W sobotę 13 sierpnia Biesowo zamieni się w stolicę staropolskiej kuchni.