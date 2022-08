Mieszkańcy: w Olsztynie nic się nie dzieje. MOK: organizuje imprezę. Znowu mieszkańcy: w Olsztynie jest za głośno

Co jakiś czas wśród mieszkańców Olsztyna wraca temat, że w mieście nic się nie dzieje. Miejski Ośrodek Kultury postanowił zrobić wszystko, żeby w te wakacje tak nie było. Niestety, po dużej imprezie w Parku Centralnym wśród mieszkańców słychać narzekania, że... było za głośno.

W sobotę (6 sierpnia) w olsztyńskim Parku Centralnym Miejski Ośrodek Kultury zorganizował na prawdę dużą imprezę. Mowa tu oczywiście o festiwalu Local Warming 2022, który przyciągnął wielu fanów muzyki elektronicznej. Wreszcie Olsztyn był taki, jakiego oczekują go mieszkańcy: kolorowy, głośny i imprezowy. Nie wszystkim jednak nowoczesne brzmienia w Parku Centralnym przypadły do gustu.

Internet zalały komentarze dotyczące przede wszystkim tego, czy zasadne było organizowanie głośnej imprezy masowej w środku miasta. Część mieszkańców skarżyła się na głośną muzykę w sobotni wieczór. Inni natomiast cieszyli się z tego, że w mieście, w którym „nic się nie dzieje” nareszcie odbyło się jakieś wydarzenie.

Dzień później MOK odniósł się do sprawy w swoim stylu. Na ich facebookowym profilu ukazał się mem, w którym sarkastycznie odnosili się do narzekań części mieszkańców. Jak to w Polsce bywa, społeczność została podzielona na zwolenników i przeciwników imprez w Parku Centralnym.

— Świetna inicjatywa muzyczna w urokliwym miejscu. Pełen profesjonalizm i organizacja. Dzięki, że mimo narzekania na za silną decybelę dalej chcecie pchać ten wózek — napisał jeden z internautów.

— Owszem, było za głośno, źle wybraliście miejsce. Nie wzięliście poprawki na to, że w bliskim sąsiedztwie mieszkają ludzie. Część z nich jest starsza i/lub schorowana. Ci starsi się nie poskarżą — zauważał inny użytkownik.

Zdecydowanie jednak przeważali zwolennicy takiego rodzaju imprez. Większość internatów chwaliła MOK za świetną organizację i oryginalny wybór repertuaru. Jak udało nam się dowiedzieć, to prawdopodobnie nie ostatnia tego rodzaju impreza w tym miejscu.