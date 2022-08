Drogowe podsumowanie weekendu w Olsztynie

W sobotę (6 sierpnia) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na DK 53 w pobliżu m. Trękusek. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący toyotą na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał na pobocze. Ostatecznie doszło do dachowania auta w przydrożnym rowie. Kierującym okazał się 27-latek, który w swoim organizmie miał prawie 1 promil alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz za spowodowanie kolizji nałożyli mandat karny. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Kolejno na jednej z olsztyńskich ulic policjanci zatrzymali kierującego pojazdem marki VW, który przekroczył dwukrotność dopuszczalnej prędkości. Kierowca otrzymał mandat 1500 zł i 10 punktów karnych. Teraz 59-latek musi się pożegnać ze swoim prawem jazdy na czas 3 miesięcy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W niedzielę (7 sierpnia) policjanci zatrzymali kierowcę osobowego hyundaia z uwagi na przekroczenie dozwolonej prędkości o 34 km/h. W trakcie kontroli okazało się, że to nie jest jego jedyne przewinienie. 29-latek miał dwukrotnie zatrzymany dokument prawa jazdy z tego samego powodu, przekraczając prędkość więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym. Kierujący tłumaczył się, że z początkiem sierpnia skończył, mu się okres zatrzymania prawa jazdy, jednak nie wiedział, że aby otrzymać dokument ponownie, musi się po niego zgłosić. Mężczyzna za wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 800 złotych. Na jego konto wpłynie także 6 punktów karnych. 29-latek nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie pojazdem bez uprawnień.

Tego samego dnia (07.08.2022r.) wieczorem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olszynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednej z olsztyńskich ulic. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że kierująca fordem nie zachowując należytej ostrożności, najechała na słupek, a następnie uszkodziła dwa zaparkowane pojazdy.

O godzinie 16:00 na drodze serwisowej S7 doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący samochodem osobowym VW z nieustalonych przyczyn zjechała na pobocze, a następnie wjechał do rowu, uderzając w przepust i wywracając swój pojazd. Dodatkowo 30-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Od mężczyzny pobrano krew na badanie zawartości alkoholu w organizmie, jeżeli badanie się potwierdzi, to za swoje przewinienia będzie tłumaczył się przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna.