Imprezowy rozkład jazdy w Olsztynie i okolicach

Noc Perseidów, Polska Noc Kabaretowa a może cyrk nad jeziorem? To nie wszystkie atrakcje, jakie nas czekają w tym tygodniu! Sprawdź, co się będzie działo w Olsztynie i okolicach.

9 sierpnia

Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Cyrk!

Olsztyn



Program:

17:00-20:00 Cyrkowe miasteczko

17:00-20:00 Warsztaty tworzenia przypinek cyrkowych

17:00-20:00 Monidło cyrkowe

17:30-18:30 Bill Bombadill show

18:30-19:00 Pokaz iluzjonisty

19:00-20:00 Magia w wersji close up

19:00-20:30 Clown Feliks

20:30-21:30 Spektakl Matro(nie)ty

Okolice kładki nad jeziorem Długim

godz. 17:00

Wstęp wolny

9 sierpnia

Strefa gier

Olsztyn

Zabawy z wykorzystaniem konsoli Nintendo Switch i tabletów. Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona. Tel.: 89 524 90 50; e-mail: piatka@wbp.olsztyn.pl

Piątka – biblioteka dla dzieci i młodzieży, ul. 1 Maja 5, godz. 10.30-12.00.



10 sierpnia

Zabawy kreatywne

Olsztyn

Pomysłowe łamigłówki i gry. Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona. Tel.: 89 524 90 50; e-mail: piatka@wbp.olsztyn.pl

Piątka – biblioteka dla dzieci i młodzieży, ul. 1 Maja 5, godz. 10.30-12.00.



10 sierpnia

Warmińska Noc Perseidów

Olsztyn



Animacje dla dzieci – gra terenowa – świetlne konstelacje i inne atrakcje

Stanowisko obserwatorów nieba

Bliskie spotkania z kosmiczną materią – meteoryty

Mobilne planetarium – ograniczona liczba miejsc (bezpłatne wejściówki wydawane będą w Zajezdni – Park Centralny - od godz. 18:00 do wyczerpania miejsc)

Tartak Raphaelsohnów – prelekcje popularnonaukowe

18:00 – prelekcja dla dzieci – Joanna Widzińska

19:00 – Gwiazdy spadały nad Warmią – dr Ernest Świerczyński

20:00 – Życie na orbicie – Przemysław Rudź – Polska Agencja Kosmiczna

21:00 – Aktywność słoneczna dr Bartosz Dąbrowski – Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Park Centralny – fontanna

22:00 – obserwacje roju Perseidów

Astronomiczne opowieści o niebie snuć będą Leszek Błaszkiewicz i Przemysław Rudź przy akompaniamencie kwartetu jazzowego MC Kwadrat

Od godz. 18:00, Park Centralny i Tartak Raphaelsohnów.

Wstęp wolny

12 sierpnia

„Latem wybieram kulturę” w Planecie 11 - potkanie z Bartoszem „Fisz” Waglewskim

Olsztyn

W piątek bibliotekę Planeta 11 odwiedzi tekściarz i wokalista Bartosz „Fisz” Waglewski, frontman grupy Fisz Emade Tworzywo – czołowa postać polskiej sceny muzycznej. Zespół miesza różne style muzyczne (wyrastał w nurcie hip-hopowym, by później skręcać w stronę muzyki alternatywnej), tworząc własny – unikalny. Na swoim koncie ma 6 płyt studyjnych, m.in. „Mamut”, „Drony” i „Radar”. W swoich tekstach „Fisz” często stosuje specyficzną zabawę słowem. Ostatnia płyta grupy, nagrane w czasie pandemii „Ballady i protesty” z 2021 roku, porusza problemy polityczno-społeczne, tematykę różnic i wspólnoty międzypokoleniowej, a także opisuje lockdownową rzeczywistość i jej wpływ na psychikę jednostki.

“Latem wybieram kulturę” to cykl letnich spotkań z kulturą w Planecie 11, mających stanowić kulturalne, wartościowe społecznie ożywienie po długim czasie covidowego lockdownu a także wolną od nałogów alternatywę spędzania wolnego czasu.

Godz. 18, Planeta 11 (Piłsudskiego 38).

Wstęp wolny



12-14 sierpnia

OLD JAZZ MEETING Złota Tarka

Iława

To już 51 edycja Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, na który do Iławy z całego kraju – a nawet zagranicy – zjeżdżają miłośnicy tego gatunku muzyki. Po pięcioletniej przerwie wraca konkurs o Złotą Tarkę. Odbędzie się on o godzinie 20:00. Pół godziny wcześniej ze Starego Miasta wyruszy Parada Nowoorleańska, prowadzona przez zespół Brass Federacja. Po konkursie w amfiteatrze im. Louisa Armstronga rozpoczną się koncerty główne. Wystąpią wówczas: Brass Federacja i Nika Lubowicz z Henrykiem Miśkiewiczem jako gościem. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się ok. 23:45.

Prowadzenie: Paweł Sztompke.

Ceny biletów: ulgowy 30 zł, normalny 50 zł.

Karnet dwudniowy ulgowy 70 zł, normalny 100 zł.

Sprzedaż prowadzi Iławskie Centrum Kultury.



13 sierpnia

15. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie

Biesowo

Burmistrz Biskupca, Sołtys oraz Rada Sołecka Biesowa zapraszają 13 sierpnia na 15. edycję wydarzenia. Tradycyjnie będzie kiermasz pierogów, konkursy na najsmaczniejsze pierogi, dmuchańce i animacje dla dzieci, stoiska z różnościami oraz najlepsza dawka muzyki. Na scenie wystąpią lokalne zespoły: Innamorati, Węgojska Strużka, Warmińska Kuźnia, a także zespoły: Fires, Shine, Adaśko. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast zespół VOX. Uroczystość poprzedzi msza św. w Kościele św. Mikołaja i św. Antoniego w Biesowie o godz. 13, a o godz. 14 rozpocznie się podniebna uczta o wielu smakach.



13 sierpnia

Piknik rodzinny

Mikołajki

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na trzeci wakacyjny piknik rodzinny. Rogatek, razem ze swoimi przyjaciółmi, zapewni gościom mnóstwo atrakcji, w tym: warsztaty kreatywne, podniebne skoki na eurobangee oraz pokaz fire show. Nie zabraknie też spotkań ze wspaniałymi gośćmi specjalnymi. Udział w pikniku i wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Tym razem to teren przy Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach stanie się osiedlem SuperBezpiecznych. Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić sześć specjalnie przygotowanych Stacji Mocy. Na każdej z nich czekać będą inne zadania z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych – na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i zdobędzie swoją SuperMoc. Chętni będą mogli wziąć udział w wielkiej grze terenowej i zawalczyć o atrakcyjne nagrody. Dom Rogatka, czyli główna scena pikniku, będzie miejscem najważniejszych występów: Majki Jeżowskiej i DJ Miki.

Na pikniku pojawią się także goście specjalni: Sławomir Szmal, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, laureat 76. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10 najlepszych sportowców Polski roku 2010 oraz aktor Mateusz Pawłowski, znany m.in. z roli Kacpra Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”. Na zakończenie pikniku odbędzie się niesamowity pokaz fire show.



13 sierpnia

Spektakl teatralny dla dzieci: Bajki u Agi

Ogródek

Bajki Agi to objazdowy teatr dla dzieci, tworzący w pełni autorskie spektakle teatralne. To zespół profesjonalnych aktorów, muzyków, pedagogów, literatów, plastyków, fotografów, ludzi z wielkim sercem oraz cudownym podejściem do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Spektakl „Plac zabaw” to bajka o dziewczynce, która lubi spędzać czas na swoim oryginalnym placu zabaw jakim jest złomowisko. Lubi przebywać sama, choć chciałaby mieć kogoś do przeżywania wspólnych przygód.

Muzeum Michała Kajki w Ogródku (Ogródek 5), godz. 16:00

Wstęp wolny



14 sierpnia

Park Muz Współczesnych: Reakcja - Muza Sztuki Zaangażowanej

Olsztyn

W ramach cyklu „ULOTNE” MOK Olsztyn zaprasza na kolejne spotkanie z wyjątkowa Muzą. Reakcja, Muza Sztuki Zaangażowanej zaprezentuje jak ważne jest środowisko i dbanie o zieleń.

Program wydarzenia

12:00-14:00 Ekoczystość. Warsztaty tworzenia ekodetergentów. Prowadząca: Karina Szarama;

12:30-16:00 Zrób to sam: mikroświat na plastrze drewna. Kreatywne warsztaty plastyczne;

13:00 Jak brzmi kamyk? Familijne warsztaty rytmiczno-muzyczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Prowadzący: Aron Blum;

14:00-17:00 Twórcza moc zieleni. Familijne warsztaty nawiązujące do otoczenia przyrodniczego. Prowadzenie: Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice;

14:30 Teatr dialogu: prawa człowieka w sztuce teatralnej. Warsztaty dla młodzieży 13+ i dorosłych;

16:00 Integracja w rytmie. Koncert Arona Bluma;

17:00 Cicho. Performance muzyczny Marty Andrzejczyk. Dla odbiorców 16+

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

Wstęp wolny



14 sierpnia

Polska Noc Kabaretowa 2022

Olsztyn



Zapraszamy na premierowe skecze w wykonaniu śmietanki polskiego kabaretu.

Amfiteatr im. Czesława Niemena, godz. 19.

Informacje i bilety:

14 sierpnia

Kultura w Parku

Olsztyn

Kapela Hanki Wójciak została założona przez wokalistkę, autorkę tekstów i muzyki. Hanka jest laureatką m.in. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, Studenckiego Festiwalu Piosenki, Festiwalu Twórczości Korowód, Rock & Chanson Festival. W Radiu Kraków prowadzi autorską audycję muzyczną „Dobry wieczór u Hanki Wójciak”.

W kompozycjach Kapeli słychać echa muzyki orientalnej, polskie motywy ludowe, połamane rytmy, wokalną improwizację w rejestrze gwizdkowym. Prostota i powtarzalność motywów przeplata się z improwizacją, spokój z dzikością, radość ze smutkiem. To muzyka w swym założeniu bliska ziemi, ludyczna, taneczna i transowa zarazem.

Nad jeziorkiem Mummel w Parku Jakubowo, godz. 18:00.

Wstęp wolny



14 i 15 sierpnia

XLIV Olsztyńskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego

Olsztyn

Wiktoria Ryńska (organy)

Program koncertu:

- Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) – Ballo del Granduca SwWV 319

- Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Preludium i fuga e-moll BWV 548

- Friedrich Christian Mohrheim (1719-1780) – Trio G nr 1

- Feliks Nowowiejski (1877-1946) – III Symfonia organowa "Lourdes" op. 45: Toccata – Recitativo-Pastorale (Le Miracle) – Epilog

Godz. 20:00, Bazylika konkatedralna św. Jakuba.

Wstęp wolny