Mamy kryzys energetyczny, a ciepło jeszcze nigdy nie było tak drogie. Jaka czeka nas zima? Czy da nam w kość?

Ceny gazu idą w górę, brakuje węgla, a wyższe rachunki za ogrzewanie już spędzają nam sen z powiek. Zastanawiamy się, jaka czeka nas pogoda tej zimy. Co nas czeka? Mróz, czy odwilż?

Czy kaloryfery zimą będą zimne? Czy wystarczy nam węgla? Czy będziemy w stanie opłacić rachunki za gaz? Najgorsze, co w tej sytuacji może nam się przytrafić, to sroga zima. Taka, którą pamiętamy z czasów PRL z wielodniowymi mrozami nawet do minus 20 stopni i masami śniegu. Wtedy nawet ciepły sweter nie wystarcza.

Jaka czeka nas zima?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje pogodę na nie więcej niż cztery miesiące do przodu i najnowsza prognoza dotyczy maksymalnie listopada. Wtedy temperatury mogą sięgać 1,5 stopnia w całym kraju, a na Warmii i Mazurach w okolicach 0 stopni Celsjusza.

Natomiast serwis twojapogoda.pl przygotował prognozę na zimę. Już grudzień przyniesie średnie temperatury powyżej normy wieloletniej. Jednak zdecydowanie największe anomalie spodziewane są w styczniu i lutym, czyli w zwykle najzimniejszych miesiącach na tle całego roku.

Średnia temperatura powietrza w styczniu miałaby być nawet od 1 do 2 stopni wyższa od normy wieloletniej, co oznacza bardzo łagodne temperatury, niewiele mroźnych okresów oraz częściej deszcz i deszcz ze śniegiem aniżeli śnieg.

Przy takiej pogodzie do pieców będziemy mogli dorzucać mniej i rzadziej, czyli zaoszczędzimy. I ile oczywiście taka prognoza się sprawdzi.

Przykręcimy kurki

Na pewno przed nami trudna zima. Europie może zabraknąć zimą nawet 20 mld metrów sześciennych gazu. Całkowite odcięcie dostaw z Rosji spowoduje, że UE nie zdoła napełnić swoich magazynów do 80 proc. Komisja Europejska proponuje więc zmniejszenie zużycia gazu, poprzez obniżenie temperatury ogrzewania do 19 stopni.