Nie ma chętnych na kupno Term Warmińskich

W czwartek odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż Term Warmińskich. Nie zgłosił się żaden oferent, mimo że cena wywoławcza nie jest wygórowana, bo wynosi 46 mln 200 tysięcy złotych plus koszt wyposażenia obiektu — 1 milion 900 tysięcy złotych.

Przypomnijmy. Przetarg dotyczy działki o powierzchni 10,2951 ha, na której znajdują się Termy Warmińskie, czyli obiekty sportowo-rekreacyjne, takie jak kompleks basenów, ale też 202 pokoje noclegowe.

Uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procedur zmierzających do zbycia nieruchomości przy ul. Kąpielowej 1 w Lidzbarku Warmińskim radni powiatu lidzbarskiego oraz Lidzbarka Warmińskiego podjęli jeszcze w lutym tego roku.

— Już w momencie kiedy zakładaliśmy powstanie Term Warmińskich planowaliśmy, że wybudujemy je w formule partnerstwa publiczno-prywatnego — mówił nam wtedy Jan Harhaj, starosta lidzbarski. — W tej sprawie została wówczas powołana komisja przy starostwie powiatowym w Lidzbarku

Warmińskim, która miała do tego doprowadzić. Samorząd nie jest stworzony do prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, przez cztery lata nie udało się nam pozyskać prywatnego partnera, w związku z tym zapadła decyzja o budowie Term Warmińskich przez samorząd i samorząd powiatu dokonał tego wspólnie z samorządem miejskim.

Wczesną wiosną powiat podzielił działkę, na której usytuowane są Termy Warmińskie, wyodrębniając odwiert od pozostałej części. Odwiert bowiem zostaje własnością samorządu i będzie służył przyszłemu uzdrowisku, które właśnie powstaje w Lidzbarku Warmińskim. Starosta lidzbarski Jan Harhaj powiedział wówczas, że Termy Warmińskie nigdy nie przynosiły strat. Wspominał również o tym, że operator Term Warmińskich inwestuje w ten obiekt.

— Poczynił szereg inwestycji, które doprowadziły do poprawy funkcjonowania tego obiektu, dostosowano go bardziej do potrzeb gości — mówił wtedy. — Jak każdy inny obiekt, z biegiem lat dekapitalizuje się. Pozyskane środki ze sprzedaży byłyby przeznaczone do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu — podkreślał starosta Jan Harhaj.

Zapytany o komentarz w dniu pierwszego przetargu, powiedział: — Rzadko się zdarza, że przy sprzedaży takich obiektów znajdą się kupcy w pierwszym przetargu. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę.

Decyzja komisji o negatywnym przetargu musi się teraz uprawomocnić, co potrwa 7 dni, licząc od 28 lipca. Kiedy się uprawomocni, zostanie oficjalnie ogłoszona i zarząd oraz rada powiatu i miasta będą musieli podjąć decyzję, co dalej. Do tematu wrócimy.

