20-latka bez prawa jazdy uciekała ulicami Olsztyna

Do nietypowej sytuacji doszło na ulicach Olsztyna w czwartek (4 sierpnia). Młoda kobieta bez prawy jazdy chciała uniknąć odpowiedzialność za swoje zachowanie. Przed policjantami uciekała ulicami miasta.

W czwartek (4 sierpnia) patrolując ulice Olsztyna policjanci zauważyli kierująca autem kobietę. Z ich informacji wynikało, że nie posiada prawa jazdy. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i próbowali ją zatrzymać. Pomimo wydawanych sygnałów dźwiękowych i świetlnych kobieta nie reagowała.

Policjanci jechali równo z pojazdem kobiety i wielokrotnie dawali jej sygnał ręką do tego, aby zatrzymała pojazd. Kobieta widząc te sygnały kiwała „potakująco” głową, że się zatrzyma. Niestety to co zrobiła później nie było tego odzwierciedleniem.

Kierująca zwalniała i przyśpieszała, po czym nagle skręciła na skrzyżowaniu dokonując szeregu kolejnych wykroczeń. Po pewnym czasie policjantom udało się zatrzymać kobietę.

Była to 20-latka, która prowadziła pojazd bez uprawnień. Za wszystkie przewinienia oraz brawurową jazdę odpowie przed sądem.