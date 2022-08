Na ul. Wyzwolenia w Olsztynie rodzice zostawili dzieci w nagrzanym samochodzie. Interweniowali strażnicy miejscy

Temat jest nagłaśniany każdego lata, jednak wciąż znajdują się osoby, które w upalne dni zostawiają w samochodzie dzieci lub zwierzęta. Do takiej sytuacji doszło wczoraj (czwartek 4 sierpnia) na ul. Wyzwolenia w Olsztynie. Do pieszego patrolu straży miejskiej poszedł przechodzień, który zwrócił ich uwagę na dwójkę dzieci, która siedzi w zaparkowanym w słońcu samochodzie.

Strażnicy natychmiast udali się w stronę wskazanego pojazdu. Drzwi były zamknięte, ale udało się otworzyć bagażnik auta. Chwilę potem zjawili się rodzice dzieci. Na szczęście skończyło się tylko na strachu, a maluchom nic się nie stało.

Straż miejska apeluje: w upalne dni wnętrze samochodu nagrzewa się bardzo szybko. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 30 st. C wnętrze auta może w ciągu kilkunastu minut rozgrzać się do temperatury przekraczającej 40 st. C, by z biegiem czasu sięgnąć nawet 65 st. C. Są to wartości, które zagrażają nie tylko zdrowiu ale i życiu dziecka. Pamiętajmy o tym i nie zostawiajmy naszych pociech samych nawet na przysłowiową minutkę.