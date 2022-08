Sklepy Biedronki czynne w każdą niedzielę. Sieć znalazła na to nowy sposób. Ma być placówką medyczną?

Zakaz handlu w niedziele ponownie zaczyna stawać się fikcją. Po Żabce za kruczki handlowe wzięła się Biedronka. Tak przynajmniej twierdzą jej pracownicy w nieoficjalnych rozmowach.

Według ustaleń serwisu WiadomosciHandlowe.pl sprawa zaczęła się od grafiku. To z niego pracownicy Biedronki dowiedzieli się, że będą musieli pracować także w niedziele niehandlowe. Wywołało to spore poruszenie na forach pracowników sieci. Furtką pozwalającą otwierać markety w każdą niedzielę miało być przekształcenie Biedronek w placówki medyczne. Wywołało to falę żartów, że pracownicy będą musieli zakładać lekarskie kitle albo tworzyć dla klientów sieci karty pacjentów.

W niektórych sklepach są montowane urządzenia, za pomocą których będzie się można rejestrować do lekarzy specjalistów. Pojawiają się też standy apteczne w strefie wejścia.

Pojawił się też pomysł czytelni w dyskancie. Sprawę opisuje "Dziennik Wschodni".

— Stoiska z książkami mają pojawić się przy wejściu. Klient, wchodząc, będzie brał egzemplarz, a kaucja za niego zostanie mu doliczona do zakupów. Dostanie też voucher na tę kwotę, który będzie mógł sobie wykorzystać przy następnych zakupach — twierdzi pracownik Biedronki w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

— Mamy informacje, że jest to już przesądzone - powiedział w rozmowie z Radiem Poznań przewodniczący "Solidarności" w sieci Biedronka Piotr Adamczak.

Biuro prasowe Biedronki nie skomentowało na razie sprawy. Sieć jednak w piątek 5 sierpnia może wydać komunikat dotyczące sprawy otwarcia sklepów w niedziele.