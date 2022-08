Amerykańskie myśliwce F-22 Raptor już w Polsce!

- W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku wylądowały myśliwce F-22 Raptor z 90. Eskadry Myśliwców USA. Jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata przybywają do Polski w ramach misji NATO Air Shielding na wschodniej flance Sojuszu - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Uważane przez wiele osób za najbardziej zaawansowane myśliwce świata, samoloty F-22 Raptor trafiły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Nie będzie to jednak, jak to już wcześniej bywało, krótka wizyta, samoloty zostaną tu przebazowane i podporządkowane dowództwu NATO.

6 przybyłych właśnie myśliwców pochodzi z 90. Eskadry Myśliwskiej i stacjonujących w Joint Base Elmendorf-Richardson na Alasce, w naszym kraju będą funkcjonować jako 90. Eskadra Myśliwców Ekspedycyjnych.

F22 Raptor to samolot opracowany w technologii stealth, która powoduje, że radary przeciwnika mają poważny problem z jego wykryciem. Jego produkcję rozpoczęto w połowie lat 90. XX wieku i do dziś z taśm zeszło zaledwie 195 sztuk. Samolot ten uzbrojony jest w 8 rakiet przeciwlotniczych oraz w działko kalibru 20 milimetrów.

Samolot ten zachwyca też swymi parametrami. Jest w stanie osiągnąć naddźwiękową prędkość przelotową i poruszać się na pułapie 20 kilometrów. Naszpikowany jest też najnowocześniejszą elektroniką i stanowi niezwykłe narzędzie do strącania samolotów wroga. Zdaniem ekspertów, ich przerzucenie do Polski to odpowiedź na rosyjskie prowokacje.

– Mamy do czynienia z prowokacjami, próbami prężenia muskułów przez dyslokację środków bojowych na Białorusi, no to jest odpowiedź. To pokazuje, że Rosji nie będzie już tak łatwo prowokować, przekracza granice przestrzeni powietrznej, tak jak to czyniła wcześniej. No bo po pierwsze, nie ma już w istocie czym, bo wszystkie środki ma zaangażowane, a po drugie, NATO pokazuje, że odpowie i to ze wzmożoną siłą – powiedział generał Polko w wywiadzie udzielonym dziennikowi Fakt.