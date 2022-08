Ekobilety na ekofestiwal

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Olsztyn Green Festival (12-14 sierpnia). Jest jeszcze szansa, by zdobyć karnety na tę (lub kolejne) edycję imprezy, trzeba jednak wykazać się prośrodowiskową postawą.

Do 16 września na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel ustawiony będzie specjalny festiwalowy recyklomat. Każda oddana plastikowa butelka PET lub puszka to punkty, które należy gromadzić w aplikacji.

Za 50 butelek oddanych przed 11 sierpnia przyznawany będzie karnet na tegoroczną edycję Olsztyn Green Festival. Z kolei punkty zebrane między 12 sierpnia a 16 września będą wymieniane na karnety na przyszłoroczną edycję festiwalu.

- To jednak tylko dodatek, bo kluczowym momentem akcji będzie sadzenie drzew - informują organizatorzy akcji "Posadź NAŁ drzewo". - Za każde 100 zebranych butelek zasadzimy jedno drzewo, niwelując tym samym ślad węglowy. Jedno drzewo redukuje rocznie 6 kg CO2. Liczymy, że butelek będzie jak najwięcej i będziemy mogli pochwalić się sporą liczbą posadzonych drzew. Ponadto butelki zostaną poddane procesowi recyclingu.

To, co istotne dla uczestników - przedstawiony został szczegółowy program imprezy. Koncerty na Olsztyn Stage będą się zaczynać o 16:00 i kończyć o 23:00, natomiast te na Warmia i Mazury Stage będą mieć godzinne przesunięcie - od 17:00 do 24:00.

Koncerty na Warmia i Mazury Stage będą kończyć Kult (piątek), Fish Emade Tworzywo (sobota) oraz Daria Zawiałow (niedziela). Natomiast Olsztyn Stage odpowiednio Vito Bambino, Tymek oraz Igo. Festiwal to nie tylko koncerty, ale także spotkania z artystami, warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe i inne aktywności dla całej rodziny.

W najbliższych dniach ruszą przygotowania do festiwalu na terenie CRS Ukiel. Niezależnie od ograniczeń związanych z sinicami między 7 a 11 sierpnia zamknięte będzie Kąpielisko nr 2. Natomiast 10 i 11 sierpnia dodatkowo Kąpielisko nr 1 oraz Wodny Plac Zabaw.

- Zarówno plac wodny, jak i oba kąpieliska zostaną zabezpieczone w obsługę ratowniczą w czasie trwania festiwalu - zapewnia dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Jerzy Litwiński.