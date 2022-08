Muzyczne piątki: Queen

Utwory brytyjskiego zespołu, którego niekwestionowanym liderem był niezwykły wokalista Freddie Mercury są doskonale znane i grane przez wiele stacji radiowych.

Tym razem rozbrzmią w niezwykłej scenerii - pod kopułą planetarium przy al. Piłsudskiego 38 - w programie zatytułowanym "Heaven for Everyone".

Utwór "Heaven for Everyone" został napisany przez perkusistę Queen Rogera Taylora dla jego innego zespołu - the Cross. Gościnnie zaśpiewał go Freddie Mercury. W nieco zmienionej wersji został opublikowany na ostatnim studyjnym albumie zespołu Queen - "Made in Heaven" - nad którym prace zaczęły się jeszcze za życia Mercury'ego.

- Nasza projekcja to najlepsze utwory grupy Queen wzbogacone o specjalnie przygotowane pokazy w technologii fulldome - zachęca dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Jacek Szubiakowski.\

"Muzyczne piątki" to wakacyjna propozycja planetarium, która uzupełnia codzienne, popularnonaukowe propozycje.