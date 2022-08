Kolejna podwyżka oprocentowania lokat w PKO Banku Polskim

Od 1 sierpnia br. PKO Bank Polski podnosi oprocentowanie lokat półrocznych na nowe środki, Lokaty mobilnej, oraz Lokaty dla seniorów 60+. Wzrasta też oprocentowanie lokaty w ramach programu inwestycyjnego Autolokacja III. To kolejne zmiany w ofercie depozytowej banku w ostatnich tygodniach.

– Z satysfakcją obserwujemy, że nasze działania w zakresie poszerzania oferty depozytowej, są doceniane przez klientów. Istotnie wzrosła sprzedaż lokat, dodatkowo klienci coraz częściej korzystają z promocyjnych depozytów przy okazji inwestycji w fundusze

– mówi Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Autolokacja III jest w ofercie PKO Banku Polskiego od blisko miesiąca, a już zdobyła sporą grupę zwolenników, którzy ulokowali w niej, w sumie 266 milionów złotych. Program ten zakłada ulokowanie minimum 10 tys. zł na lokacie 6 miesięcznej, z której w momencie uruchomienia programu i po kolei co miesiąc , 1/7 lokaty jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego, co pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu cała kwota jest ulokowana w funduszu, a odsetki za lokatę są wpłacane na konto posiadacza Autolokacji III.

Oprocentowanie lokaty w ramach Autolokacji III od 1 sierpnia wynosi 7 proc. w stosunku rocznym.

Pozostałe podwyżki oprocentowania lokat w PKO Banku Polskim:

* lokata mobilna na 3 miesiące – 6 proc. w skali roku. Można ją założyć w aplikacji mobilnej IKO, na kwotę do 50 tys. zł. Klient może posiadać jedną aktywną lokatę;

* lokaty na nowe środki na 6 miesięcy

– 6 proc. w skali roku dla klientów indywidulanych;

– 6,5 proc. w skali roku dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej PKO

* lokata dla osób 60+ na 24 miesiące – 6 proc. w skali roku. Jest dostępna we wszystkich kanałach (oddziały banku, agencje, kanały zdalne), kwota do 50 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnej oferty depozytowej banku dla klientów indywidualnych są dostępne na stronie Oszczędności w serwisie www.pkobp.pl.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 422 mld zł. W I kwartale 2022 r.. wypracował 1,4 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,3 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w depozytów, kredytów, oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, z której aktywnie korzysta 6,4 mln klientów, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Spółka wzmacnia swoją obecność zagraniczną za pośrednictwem oddziałów korporacyjnych działających w Niemczech, w Czechach i na Słowacji.