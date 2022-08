Ramię w ramię strażacy z policjantami. Wszystko to dla bezpieczeństwa plażowiczów nad jeziorem Ukiel w Olsztynie

Wspólne służby na Jeziorze Ukiel w Olsztynie są możliwe dzięki wspólnej inicjatywie Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcjonariusze edukują, ostrzegają, reagują i ostatecznie wyciągają surowe konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z uroków wody i zapobiec utonięciom podczas tegorocznych wakacji. Policjanci przypominają o tym, że zdecydowana większość wypadków zdarza się w miejscach niestrzeżonych i nieprzeznaczonych do kąpieli. Celem policjantów i strażaków jest dotarcie i objęcie nadzorem takich właśnie miejsc, co przełoży się na zapobieganie wypadkom na wodach oraz skrócenie ewentualnego czasu dotarcia do osób potrzebujących pomocy.

Pogoda w ostatnim czasie dopisuje, co skłania wiele osób do wypoczynku nad wodą. Gdy jedna grupa osób zadowala się opalaniem na plaży, druga w tym czasie aktywnie korzysta ze sportów wodnych. Bez względu na to, w jaki sposób odpoczywamy na terenach wodnych i przywodnych, każdy z nas ma obowiązek przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Brawura, lekkomyślność czy brak odpowiedzialności często prowadzą do tragedii.

Pamiętajmy:



— korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik;

— należy bezwzględnie przestrzegać uwag i wskazówek ratownika;

— pamiętajmy, aby przed wejściem do wody dokładnie schłodzić nasze ciało, wtedy unikniemy szoku termicznego;

— woda to nie miejsce na alkohol, pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po wcześniej wypitym alkoholu;

— woda, to nie miejsce na popisy – nie przeceniajmy swoich umiejętności;

— dzieci w wodzie zawsze powinny być pod opieką osoby dorosłej;

— korzystając ze sprzętu pływającego pamiętajmy o założeniu kapoka;

— zadbajmy o bezpieczeństwo nie tylko w wodzie, ale i na plaży.

Wspólne działania policjantów i strażaków będą kontynuowane do końca wakacji.