Mikrokawalerka w Olsztynie. Jedynie 150 tys. zł za 13,5 m2

O mikrokawalerkach słyszeliśmy już w kontekście dużych miast takich jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków. Teraz zawitały one do Olsztyna. Jeśli mamy wolne 149 tys. zł to możemy kupić mieszkanie na ul. Kościuszki o powierzchni 13,5 m2.

Mikrokawalerka została wydzielona w kamienicy z 1952 roku przy ul. Kościuszki w Olsztynie. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze bez balkonu i składa się z trzech pomieszczeń: łazienki (1.5 m2), przedpokoju (1,5 m2) i pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 10,5 m2. Mieszkanie jest ogrzewane elektrycznie a remont przeszło około 10 lat temu.

Co ciekawe, mieszkanie posiada piwnicę, która jest wielkości prawie połowy kawalerki, bo ma powierzchnię 6 m2.

Cena za mieszkanie to 149 tys. zł, co daje nam kwotę ponad 11 tys. zł za metr kwadratowy. Nie jest to mało, jednak wpływ na to może mieć m.in atrakcyjna lokalizacja mieszkania.

Co ciekawe, prawo w Polsce mówi jednoznacznie. Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2, jednak ten przepis odnosi się tylko do nowych nieruchomości. Podsumowując, mikrokawalerka jest legalna, o ile nie powstaje w nowym budynku.